OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

El Ejército israelí apuntó que lanzaría bombardeos contra “infraestructura perteneciente al grupo terrorista Hezbolá”.

Por 
Europa Press

El Ejército de Israel ha lanzado este jueves “una oleada de ataques” contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá, poco después de emitir una serie de alertas a los residentes en varias localidades de esta zona del país, a pesar del alto el fuego pactado hace casi un año tras cerca de trece meses de combates con el grupo libanés.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado una oleada de ataques contra objetivos militares de Hezbolá en el sur de Líbano”, ha dicho el Ejército en un breve comunicado, antes de afirmar que lanzaría bombardeos contra “infraestructura perteneciente al grupo terrorista Hezbolá” en la zona.

El portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que estas medidas responden a los intentos de Hezbolá de “reanudar sus actividades” en el área cercana a la frontera.

Con este anuncio, las fuerzas israelíes han publicado también mapas en los que ha señalado los lugares a atacar, que se concentran en las localidades de Taibé y Tair Deba. “Por vuestra seguridad, se requiere la evacuación de los edificios señalados y de los inmuebles adyacentes de forma inmediata”, ha indicado, antes de pedir a la población “distanciarse al menos 500 metros” de estas zonas.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad libanés ha manifestado que al menos una persona ha muerto y ocho han resultado heridas en un ataque israelí a primera hora del día contra la localidad de Tora, sin que por el momento haya trascendido la identidad del fallecido.

Las fuerzas israelíes han incrementado sus ataques contra Líbano durante las últimas semanas, en medio del aumento de las presiones sobre las autoridades para proceder al desarme de Hezbolá, que ha rechazado en todo momento este paso y ha reclamado al Gobierno que haga frente a las acciones de Israel ante el riesgo de un nuevo conflicto.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

Más sobre:Medio OrienteIsraelLíbanoHezbolá

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa

PDI frustra robo de camión en Autopista Central: hay un detenido y cuatro prófugos

Por una posible falla mecánica: bus de transporte público se incendia mientras hacia su recorrido en Recoleta

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

3.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

4.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

5.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa
Chile

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa

PDI frustra robo de camión en Autopista Central: hay un detenido y cuatro prófugos

Por una posible falla mecánica: bus de transporte público se incendia mientras hacia su recorrido en Recoleta

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado
Negocios

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado

Elon Musk se juega su futuro en Tesla y la opción de alcanzar una fortuna personal sin precedentes

“Reputado prestigio”: el día en que los socios de Factop buscaron financiar la nueva casa de Luis Hermosilla en Concón

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

“Amor pirata”: el inédito título del “underdog” Coquimbo Unido da la vuelta al mundo
El Deportivo

“Amor pirata”: el inédito título del “underdog” Coquimbo Unido da la vuelta al mundo

Santiago se alista para recibir el extenuante Endurance Trail Runing

En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Tata Barahona adelanta su nuevo disco con Maldecires
Cultura y entretención

Tata Barahona adelanta su nuevo disco con Maldecires

Javiera Mena encabeza la segunda edición del ciclo Letra y Música

Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática
Mundo

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso