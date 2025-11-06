OFERTA ELECCIONES $990
Mundo

Ejército de Israel emite alertas para los residentes del sur de Líbano ante inminentes ataques

Las fuerzas israelíes han publicado también mapas en los que ha señalado los lugares a atacar, que se concentran en las localidades de Taibé y Tair Deba.

Por 
Europa Press
Foto: Xinhua Chen Junqing

El Ejército de Israel ha emitido este jueves una serie de alertas para los residentes de varias zonas del sur de Líbano ante inminentes ataques contra “infraestructura perteneciente al grupo terrorista Hezbolá” en la zona.

El portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, ha indicado en un comunicado que estas medidas responden a los intentos del partido-milicia libanés Hezbolá de “reanudar sus actividades” en el área cercana a la frontera.

Con este anuncio, las fuerzas israelíes han publicado también mapas en los que ha señalado los lugares a atacar, que se concentran en las localidades de Taibé y Tair Deba.

“Para su seguridad, se requiere la evacuación de los edificios señalados y de los inmuebles adyacentes de forma inmediata”, ha indicado.

Así, ha pedido a la población “distanciarse al menos 500 metros” de estas zonas. Los anuncios de este tipo por parte del Ejército de Israel son menos comunes desde que el Ejército llegó a un acuerdo de alto el fuego con Hezbolá en noviembre de 2024.

