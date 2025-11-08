OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Culto

    Weezer cierra a lo alto una de las mejores jornadas en la historia de Fauna Primavera

    Los californianos presentaron un show cargado a sus temas más clásicos y la repasada a su inolvidable disco debut. Un momento que coronó un día que tuvo a Fother Muckers tocando con Javiera Mena; a El mató mostrando su conexión emocional con Chile; la plasticidad de Yo la tengo y la superlativa actuación de Stereolab.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Weezer en Fauna Primavera Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

    La fila de gente llegaba hasta casi Avenida del parque, a poco de la apertura de puertas pasadas las 15:00 horas. A pesar de programarse en un día de semana, el primer día del Fauna Primavera 2025 es uno de los más atractivos de su historia. Un Festival que ha consolidado su propuesta entre indie y rock alternativo que atrae a un público mayoritariamente juvenil y sub 40.

    Casi como un guiño a la historia local, la apertura tuvo a los chilenos Fother Muckers en el escenario BCI. Un nombre que se ha hecho más venerado con el paso de los años como un nombre clave en el indie chileno. Por ello su set se concentró en sus clásicos, como Ola de Terror, Fuerza y fortuna, Explorador (un neoclásico del rock chileno coreado por la multitud) y para el cierre una sorpresa que a la vez resultó un guiño generacional; la invitación a Javiera Mena para tocar Otra era, la canción que da título a su disco de 2014, traducida a clave guitarrera. “Es una canción que nos gusta a todos”, explicó el guitarrista Héctor Muñoz a Culto. La presentación fue un buen apronte para el inminente nuevo disco de la banda a publicarse en los primeros meses de 2026.

    Ira Kaplan, de Yo la Tengo Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

    Los aplausos apenas bajaban cuando una intervención ruidista emergió desde el escenario Levis. La señal que marcaba el arranque del show de Yo la Tengo. Uno de los momentos llamativos de la jornada, esta vez, bajo el sol primaveral. El jueves por la tarde presentaron un memorable sideshow en el Parque de las Esculturas de Providencia, bajo una intensa lluvia. En el marco del festival interpretaron un set de canciones diferente, pero igualmente desaforado.

    Desde la apertura con Big Day Coming, el sonido del trío mostró su plasticidad. La voz de Ira Kaplan se fundía con las notas largas de los teclados saturados, mientras James McNew alternaba entre guitarras, bajo y teclados. El pulso con swing de Georgia Hubley es una de las claves del grupo, más en temas como Sinatra Drive Breakdown o en su extensa interpretación para Nuclear war. La sección de ritmo, hipnótica y pareja, funciona como un lienzo en el que el grupo lanza su exploración tan atmosférica como ruidosa.

    El mató a un policía motorizado en Fauna Primavera. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

    Luego, los argentinos El mató a un policía motorizado salieron a escena. Con un sonido cada vez más pulido, por el rodaje de los shows en directo de la temporada, los de La Plata ofrecieron un show pensado para el formato de festivales, con su material de rítmica convocante al baile. Con temas como Sábado y La noche eterna, los trasandinos volvieron a dejar en claro el arrastre de su propuesta emotiva e intensa en Chile. No pocos se dejaron llevar, pese al calor que caía sobre la explanada a media tarde e incluso algunos se animaron a pedir una canción más. “Ohhh dale El matooo”, cantaba el respetable, como si estuviera en la popular de una cancha en domingo.

    Tras la celebración barrial de El mató, vino la música sugerente y poderosa de Mogwai. El combo escocés llegó al país con nuevo disco, The bad fire (2025), por lo que fue una buena chance de escuchar parte de ese material en su poderoso directo. De ese álbum interpretaron Fanzine Made of Flesh, God gets you back y Hi Chaos. La atmósfera intrincada y expansiva que entretejen los músicos, parece flotar ante el fondo de inspiración espacial que usan en el escenario. Hacia el final, la poderosa We’re no here sonó atronadora.

    Mogwai en Fauna Primavera. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

    Para entonces, ya pasadas las 19:00 horas, ya era mucho más notorio el flujo de gente que llegaba al Festival para ver a los números estelares de la noche. Las zonas de barro en la explanada, huella de la fuerte lluvia que cayó la noche del jueves, ya se habían secado y el respetable hacía la fila para acreditar que era mayor de edad, lo que le habilitaba a pasar a la zona de barras.

    El ambiente siguió a lo alto con James. El combo de Manchester mostró de entrada la vocación festiva de su música, deudora del post punk y la era madchester. Con dos kits de batería, fuerte sonido de bajo, el violín que aporta un sonido más crudo y los bailes del carismático Tim Booth, quien no dudó en bajar a cantar cerca del público. Detalle aparte las bellas visuales de inspiración naturista. El final con la clásica Laid, cerró un set energético.

    Tim Booth, en un mar de gente. James en Fauna Primavera. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

    Pronto el espacio ante el escenario Levis se vio repleto. Era el momento para la presentación de Stereolab. Nombre capital en el indie, muy venerado en la escena local (de hecho, había varios músicos entre el público), era uno de los más esperados de esta edición, pues no venían hace 25 largos años. Y no defraudaron. Con una puesta en escena minimalista, sólo con fondos de colores en las pantallas, el show pone a la música en el centro, pese a que el set está cargado al material de su nuevo álbum, el buen Instant Holograms On Metal Film, publicado este año. Su ambición y desarrollo de una sonoridad emparentada con el pop barroco se desplegó en sus paisajes instrumentales, los cambios de beats dentro de una misma canción y el uso de diferentes colores tonales (entre el trombón, los órganos, distorsiones de guitarra, armonías poco convencionales a ratos, etc).

    Lætitia Sadier, el carisma al frente de Stereolab, uno de los mejores shows del Fauna 2025. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

    La encantadora Lætitia Sadier se vio algo sorprendida por la entusiasta respuesta del público. Los aplausos sonaron apenas se encendieron las luces y el grupo entró al escenario. “Yes we love you -dijo Sadier-. Its all about love” antes de presentar Peng! 33. La música se desata en esa inexplicable alquimia entre la rítmica intrincada pero accesible y las tramas de sonido, como en The flower called nowhere. Stereolab no se impone por un sonido apabullante, prefieren claridad antes que potencia. Aun así su presentación no decae y crece en dramatismo, en una progresión bien trabajada. De lo mejor de la jornada.

    Apenas se apagaba la estela de sonido de Stereolab arrancaba el número final de la noche. La presentación de Weezer, la segunda en nuestro país tras aquel inolvidable debut en 2019, estaba cruzada por la celebración de los 30 años del Blue Album, uno de los grandes discos debuts de la música popular. Por eso sonó contundente desde el arranque con My name is Jonas, la primera de ese disco. De inmediato se formó el habitual mosh en las primeras filas. También quedó en claro el sentido del espectáculo del grupo. “Chilee!”, saludó Rivers Cuomo, en medio de Perfect Situation. Aunque su discografía ha perdido brillo y ha tendido a mirar a lo exótico para trazar ideas (entre estas, por supuesto, un álbum de covers), otra cosa son sus poderosos shows en vivo.

    Weezer en Fauna Primavera Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

    En la gira sudamericana, el baterista habitual, Patrick Wilson pasó a tocar la guitarra eléctrica de apoyo, generando una pared de distorsión junto a los habituales Cuomo y Brian Bell. En la batería, el sillín fue ocupado por Josh Freese, recientemente despedido de Foo Fighters. El cambio se nota; el show gana en potencia e intensidad con 3 guitarras y Freese le imprime una mayor contundencia y pegada a los temas, en desmedro de ciertos detalles en los arreglos.

    La primera parte del show brilló con material del Blue Album, como No one else, Surf wax America (donde el bajista Scott Shriner apoya en las vocecitas altas), In the garage, pero también con clásicos como Dope Nose, Hash Pipe (Rivers Cuomo escribió ambas la misma noche)e Island in the sun. Habitualmente incluyen algún cover y no fue la excepción, con su peculiar lectura para Enter Sandman, la canción más “Weezer” de Metallica. Luego el show siguió con un segmento de temas como Pink Triangle y Beverly Hills hasta llegar a la clásica Say it ain’t so, uno de los momentos más emotivos de la noche cerrada en el Parque Ciudad Empresarial. El set terminó con dos guiños a sus memorables primeros años; El Scorcho y Buddy Holly. Un final emotivo y contundente para una jornada que mezcló novedad, regresos que se sintieron frescos y shows que se comentarán durante mucho tiempo.

    Más sobre:Fauna PrimaveraWeezerConciertosFother MuckersYo la TengoEl mató a un policía motorizadoMogwaiJamesStereolabLætitia SadierRivers CuomoMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Al menos un muerto y más de una decena de heridos en nuevos ataques con drones y misiles rusos en Ucrania

    Corea del Norte anuncia acciones “más ofensivas” tras el lanzamiento de un nuevo misil

    Con barricadas incendiarias: vecinos de Tiltil cortan Ruta 5 en protesta por transformación de Punta Peuco en cárcel común

    Dinamarca aprueba ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años

    Condenan a 17 años de cárcel a hombre que violó a su hija de 10 años de edad en Coihueco

    Jara vuelve a cargar contra Kast en acto de campaña en Concepción: “Jamás estaré con un vidrio antibalas escondiéndome de ustedes”

    Lo más leído

    1.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    2.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    3.
    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    4.
    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    5.
    Corte rechaza recurso y confirma destitución de abogado de Contraloría que estuvo en Brasil con licencia médica

    Corte rechaza recurso y confirma destitución de abogado de Contraloría que estuvo en Brasil con licencia médica

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Con barricadas incendiarias: vecinos de Tiltil cortan Ruta 5 en protesta por transformación de Punta Peuco en cárcel común
    Chile

    Con barricadas incendiarias: vecinos de Tiltil cortan Ruta 5 en protesta por transformación de Punta Peuco en cárcel común

    Condenan a 17 años de cárcel a hombre que violó a su hija de 10 años de edad en Coihueco

    Jara vuelve a cargar contra Kast en acto de campaña en Concepción: “Jamás estaré con un vidrio antibalas escondiéndome de ustedes”

    Resultados de CAP siguen afectados por negocio minero, pero empresa prevé mejora
    Negocios

    Resultados de CAP siguen afectados por negocio minero, pero empresa prevé mejora

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación

    Ganancias de SAAM del grupo Luksic se disparan en medio del aumento de ingresos de sus principales líneas de negocios

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares
    Tendencias

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Más de cuatro horas: Tomás Barrios gana el partido más largo en la historia del Challenger Tour y avanza en Lima
    El Deportivo

    Más de cuatro horas: Tomás Barrios gana el partido más largo en la historia del Challenger Tour y avanza en Lima

    Deportes Iquique derrota a Unión La Calera y mete presión en la lucha por evitar el descenso

    Patagonian International Marathon fija fecha para su edición 2026 y abre inscripciones

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Weezer cierra a lo alto una de las mejores jornadas en la historia de Fauna Primavera
    Cultura y entretención

    Weezer cierra a lo alto una de las mejores jornadas en la historia de Fauna Primavera

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana

    Siri Hustvedt y Camila Sosa Villada ofrecerán charlas magistrales gratuitas en Santiago en 100 Palabras

    Al menos un muerto y más de una decena de heridos en nuevos ataques con drones y misiles rusos en Ucrania
    Mundo

    Al menos un muerto y más de una decena de heridos en nuevos ataques con drones y misiles rusos en Ucrania

    Corea del Norte anuncia acciones “más ofensivas” tras el lanzamiento de un nuevo misil

    Dinamarca aprueba ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego