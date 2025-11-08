Demuelen tres viviendas de campamento en Antofagasta que estarían vinculadas al crimen organizado

Un operativo de desalojo y destrucción de viviendas se desarrolló durante la jornada del viernes en el campamento “Mujeres Cabeza de Familia” de Antofagasta.

Durante la acción conjunta de la Seremi de Bienes Nacionales, la Delegación Presidencial de Antofagasta y Carabineros se desalojaron tres viviendas vinculadas a delitos de secuestro, acopio de drogas y de armas.

Según detalló la Delegación Presidencial Regional, los domicilios estaban emplazados en aproximadamente una hectárea de terreno fiscal. La acción conjunta se desarrolló sin incidentes mayores, detalló la delegación presidencial.

🚨 Desalojo administrativo de tres viviendas que estarían ligadas al crimen organizado y un local comercial informal en campamento "Mujeres Cabeza de Familia" #Antofagasta, acción liderada por @DPRAntofagasta Seremi Seguridad Pública, @CarabAntof y @AntofagastaBBNN pic.twitter.com/kf1U4SjXcX — Delegación Presidencial Regional de Antofagasta (@DPRAntofagasta) November 7, 2025

“El 15 de octubre fue descubierto por las policías una banda que se dedicaba al crimen y donde fueron detenidos seis extranjeros. Hoy estamos haciendo justamente el desbaratamiento de estos inmuebles”, detalló sobre el procedimiento la delegada presidencial de la región, Karen Behrens.

El operativo se enmarca en una serie de coordinaciones desarrolladas durante el Comité Policial Regional, en el que se debatió el desarrollo de una acción de este tipo tras la detención de la banda mencionada por Behrens, la que operaba utilizando bunkers subterráneos.

“Estamos generando el resguardo necesario para dar cumplimiento a una resolución de desalojo que involucra la demolición de estas viviendas que están asociadas a distintos delitos. Hoy, este trabajo está culminando. Nosotros ya llevábamos semanas interviniendo el sector, no solo de manera operativa en materias de controles, sino también de forma social”, detalló sobre el trabajo en el campamento el jefe de la zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre.

“Por instrucción de nuestro Ministerio tenemos la tarea de que cuando ocupaciones ilegales están destinadas a la comisión de delitos, o eventualmente las construcciones son producto de los beneficios obtenidos en la comisión de delito, vamos a proceder sistemáticamente como Gobierno a la destrucción de esos inmuebles y a la recuperación de ellos a favor de Bienes Nacionales por tratarse de suelos fiscales”, agregó también el seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy.