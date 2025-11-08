Encarcelan a cuatro miembros de una banda dedicada al robo de vehículos en la Zona Franca de Iquique

El Tribunal de Garantía de Iquique decretó la máxima cautelar en contra de los cuatro miembros de una agrupación criminal que se dedicaba al robo de vehículos desde una importadora de la Zona Franca de Iquique.

La banda fue detenida tras una acción conjunta entre el Ministerio Público y Carabineros de la Región de Tarapacá, a través del OS-7 de esta última institución.

La banda habría logrado la sustracción de nueve vehículos y cuatro motocicletas de establecimiento ubicado en la Zona Franca. Los delitos habrían sido posibles por la acción de un guardia de seguridad, que proporcionó las llaves del recinto.

“Por el momento ya estaban formalizados a lo menos tres personas, entre ellos el guardia de seguridad y el día de hoy (viernes) pasaron a control de detención, siendo formalizados por el delito de robo de vehículo motorizado”, detalló el fiscal (s) Daniel Juacida, del Sistema de Análisis Delictual y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Tarapacá.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía habría justificado la participación de los imputados con registros de cámaras de seguridad obtenidos por la acción de Carabineros, además del análisis de comunicaciones por teléfono.

En base a esto, el tribunal decretó finalmente la prisión preventiva para los imputados por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad. Se estableció un plazo de investigación de 60 días.