Con barricadas incendiarias: vecinos de Tiltil cortan Ruta 5 en protesta por transformación de Punta Peuco en cárcel común

Un grupo de vecinos de la comuna de Tiltil, en la Región Metropolitana, cortaron esta tarde el tránsito de la Ruta 5 con barricadas incendiarias, en protesta por la decisión del gobierno de transformar el penal de Punta Peuco en una cárcel común.

Cabe recordar que la mañana del pasado lunes, el Presidente Gabriel Boric anunció que el recinto dejaría de ser un penal exclusivo para violadores de los DD.HH., y comenzaría a albergar, además, a reos condenados por delitos comunes, luego de que la Contraloría tomara razón del decreto ingresado a mediados de este año.

Y el jueves, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, afirmó que el centro de reclusión “desde ya puede recibir personas comunes”, a la vez que mencionó que junto con esto se está trabajando en obras para aumentar las plazas del penal en 32.

Precisamente este cambio fue el que causó la molestia de muchos vecinos de la zona, así como del alcalde de Tiltil, César Mena (ind. republicano), al señalar que se niegan a la llegada de más delincuentes al presidio. Así, portando carteles con mensajes como “La Cumbre dice no a la cárcel” o “No más abusos”, y gritando consignas en contra del penal, decenas de vecinos se congregaron en sectores de la Ruta 5 Norte, donde, además, emplazaron las barricadas que generaron una gran congestión en la zona, luego de que se viera interrumpido el tránsito en dirección a Santiago.

Las protestas

Según informaron desde Carabineros, alrededor de las 20:30 hrs en la Ruta 5 Norte, en el km 40 en dirección al norte, un grupo de 15 sujetos, entre adultos y menores, inhabilitaron una pista de circulación.

Posteriormente, a eso de las 22:40 hrs en cruce Quilapilún con calle Coquimbito Sur, sector Santa Matilde, en las cercanías del penal (km 66), una veintena de sujetos adultos inhabilitaron con barricadas las pistas de circulación, en protesta por el anuncio.

Personal de Control de Orden Público (COP) concurrió a la zona y dispersó a los manifestantes, luego de que se registrara el lanzamiento de objetos contundentes.

Desde la institución informaron que minutos antes de las 23 horas se normalizó el sector, sin que se registraran personas detenidas.

El penal

El Penal Punta Peuco fue creado en 1995, durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ante la necesidad de un penal para que cumpliera condena el general en retiro Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, ambos implicados en el caso por el asesinato del ex canciller de Salvador Allende Orlando Letelier, y condenados por delitos de derechos humanos.