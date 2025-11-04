Alcalde de Tiltil presentará recurso tras anuncio de Boric por Punta Peuco: “Pasa a llevar los DD.HH. de los habitantes”

Revuelo generó el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre la transformación del penal Punta Peuco a una cárcel normal.

Si bien el Mandatario ya había dado a conocer esta iniciativa en su última Cuenta Pública, ayer lunes el Presidente informó que tras la toma de razón de la Contraloría, la medida ya es oficial y se va a poner en marcha durante 2026.

Las críticas no se hicieron esperar. Para César Mena (Ind.-republicano), alcalde de Tiltil -zona en donde está ubicado el penal-, el tema no fue para nada bienvenido. Así lo transmitió el jefe comunal a La Tercera.

“La verdad es que nos sorprendió que el Presidente cuando era diputado nos prometió que iba a estar con Tiltil, y ahora nos sigue lanzando puñaladas por la espalda”, sostuvo el alcalde.

“Nosotros creemos que este es un guiño político que le está haciendo a la candidata (Jeannette) Jara para ver si suben las encuestas, pero le está haciendo un daño enorme a nuestra comuna”, acusó.

Hecho el punto, Mena adelantó las medidas que van a tomar como municipio: “Nosotros estamos preparando todo, el jueves vamos a colocar un recurso de amparo ante la Corte (...) y estamos evaluando ir al Tribunal Constitucional porque él nos está pasando a llevar los derechos humanos a todos los habitantes de Tiltil”.

No solo eso, advirtió que la comunidad va a protestar y “se está organizando porque también van a presentar un recurso de amparo”.

Dicho eso, el alcalde reprochó que con esta decisión, el gobierno va a llenar la comuna de “inseguridad, y va a afectar el sector sanitario, ya que esa cárcel no tiene agua y no tiene capacidad para crecer en población”.

“Nosotros somos aún una comuna que no tiene recursos, tenemos en seguridad ciudadana tres vehículos para toda la comuna de 700 kilómetros cuadrados, y van a llegar familias de delincuentes a un sector eriazo, se van a tomar el sector probablemente, van a aparecer los toldos azules”, lamentó.

“No estamos preparados desde el punto de vista de seguridad ciudadana y tampoco desde el punto de vista de seguridad policial”, afirmó el jefe comunal.

Para cerrar, Mena advirtió: “Este es un tema que no va a ser fácil para el gobierno, se les va a complicar bastante”.