Desarticulan banda dedicada al tráfico de drogas en Curicó: capturaron a ocho personas

Este sábado se desarticuló una banda dedicada al tráfico de drogas en Curicó, Región del Maule. Con ello, Carabineros detuvo a ocho antisociales.

Tras alrededor de seis meses de investigación por parte de la Unidad de Análisis Criminal Y Alta Complejidad de la Fiscalía del Maule y ejecutada por la Directiva de Organización y Funcionamiento del Departamento Drogas (O.S. 7), se logró identificar un centro de operaciones de compra y venta de droga en las Villas Doña Carmen y Doña Patricia en el sector Sarmiento.

El capitán Pablo Fuentes de la Primera Comisaría de Curicó señaló que “Carabineros, por orden del Ministerio Público, realizó una investigación que dio por resultado el allanamiento de once domicilios en el sector de Sarmiento , logrando la detención de ocho antisociales. Además de esta acción, se logra la incautación de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y droga. Los detenidos son chilenos, adultos y algunos de ellos con órdenes de detención vigente y la totalidad con antecedentes penales”.

Por su lado, el fiscal Rodrigo Pizarro explicó que “se realizó una investigación con el objeto de determinar qué personas, inmuebles o agrupaciones delictuales se estuvieran dedicando a la comisión de delitos de tráfico ilícito de drogas y armas o municiones. Así, se logró el decomiso de importantes cantidades de clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína y cannabis sativa, además de municiones . Se formalizó investigación en contra de siete personas. Se solicitó al tribunal la privación de libertad, quedando cinco de ellas en prisión preventiva y dos con arresto domiciliario total”.

Los imputados, que ya contaban con órdenes de detención por estos delitos y por lesiones y daños, tenían distribuidas sus funciones entre quienes compraban, almacenaban y otros que vendían la droga.

En tanto, se fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de las distintas diligencias de esta investigación.