    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    La medida se determinó tras información técnica de Conaf, por el siniestro que ha devastado una superficie aproximada de seis hectáreas de vegetación.

    Por 
    Roberto Martínez
    MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    La noche de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de San Rafael, en la Región del Maule, debido al avance de un incendio forestal.

    La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante el siniestro denominado Camarico 3, que se encuentra en combate, y que ya ha devastado una superficie aproximada de seis hectáreas de vegetación.

    Según informó el organismo, producto de la emergencia se registra una alteración de conectividad en la Ruta 5 Sur, a la altura del km. 224, en el sector de Los Maquis, debido a una densa capa de humo.

    Además, se mantienen detenidos dos trenes, según el último reporte de la empresa EFE.

    En el lugar, trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Rafael, Talca y Pelarco, además de tres brigadas de Conaf con cuatro aviones y dos helicópteros, entre otros recursos dispuestos para combatir la emergencia.

    Desde Senapred indicaron que, con la declaración de esta alerta, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

