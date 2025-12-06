Ejército investiga muerte de conscripto al interior de regimiento en Talca

El Ejército confirmó este sábado el fallecimiento de un conscripto al interior del Regimiento N°16 “Talca”, hecho ocurrido durante la jornada y que ya está siendo indagado por las autoridades competentes.

De acuerdo con los primeros antecedentes, un soldad o habría percutado un disparo con su armamento de cargo, impactando a un compañero y provocando su muerte .

Ante la gravedad de la situación, la institución informó que “se dio cuenta inmediatamente a la Fiscalía Militar de Talca, quien dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones”.

Paralelamente, el Ejército detalló que “la unidad inició una Investigación Sumaria Administrativa para determinar las eventuales responsabilidades y se encuentra colaborando estrechamente con las autoridades para esclarecer los hechos”.

La Institución también manifestó públicamente sus condolencias, señalando que “el Regimiento N.º16 ‘Talca’ reitera su profundo pesar por la lamentable pérdida de uno de sus camaradas de armas, hecho que enluta a la Institución y se encuentra entregando todo el apoyo correspondiente a la familia”.