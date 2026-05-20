El otro récord del cambio de gabinete de Kast: es el equipo con más bi (o tri) ministros en 20 años

El cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast no solo marcó un record al ser el ajuste ministerial más rápido desde la vuelta a la democracia -a 69 días de asumir-, sino que también es ahora el que cuenta con más biministros en simultáneo , es decir, aquellos que están a cargo de dos ministerios al mismo tiempo, desde el mandato de Ricardo Lagos, que contó incluso con triministros.

En el caso actual, tras las salidas de la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, y de Seguridad Ciudadana, Trinidad Steinert, quedó a cargo de Segegob-Interior el ministro Claudio Alvarado. Martín Arrau, de Obras Públicas, dejó esa cartera y pasó a Seguridad Ciudadana. Al mismo tiempo, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, sigue en el MTT y también quedó a cargo también del MOP. De esta manera, Alvarado y De Grange se suman al que ya era biministro: Daniel Mas (Economía-Minería).

La particularidad de los actuales tres biministros es que todos asumieron para apagar incendios: Mas lo hizo cuando a última hora se decidió dejar sin efecto el nombramiento de Santiago Montt en Minería, y tanto Alvarado como De Grange asumen tras las salidas no planificadas de Steinert y Sedini.

Claudio Alvarado es biministro del Interior y de la Segegob.

Otro gabinete que en su momento tuvo a tres autoridades dedicadas a más de una cartera fue el de Ricardo Lagos (2000-2006). Ahí hubo dos biministros y un triministro ejerciendo todos en paralelo. En ese momento estuvo Claudio Orrego (Vivienda-Bienes Nacionales), Carlos Cruz (Obras Públicas y Transportes) y el José de Gregorio (Economía-Minería-Energía).

Más tarde ocuparían el puesto de biministros de Lagos Javier Etcheberry (Transportes y Obras Públicas), Jaime Ravinet (Vivienda y Bienes Nacionales) y el triministro Jorge Rodríguez Grossi (Minería, Energía y Economía). Jaime Estévez también ocupó el puesto de biministro casi al final del gobierno, haciéndose cargo de Obras Públicas y Transportes.

El primer gobierno de Sebastián Piñera tuvo de biministro a Laurence Golborne (Minería-Energía). En su segundo gobierno otro biministro fue Juan Carlos Jobet en Energía-Minería, mientras que Gabriel Boric tuvo de biministro a Álvaro García (Energía-Economía) por menos de un año.

Daniel Mas, biministro de Economía y Minería. Oscar Ordenes Rivera

La decisión de Kast, en todo caso, no sorprende del todo. En el pasado ya había planteado su idea de reducir ministerios y quienes han promovido la figura de los biministros sostienen que esto contribuye a la austeridad fiscal que el mismo gobierno de Kast ha instalado. Incluso, en diciembre pasado Kast propuso al economista José Luis Daza la calidad de triministro (Economía-Energía-Minería) para convencerlo de sumarse al gabinete.

Particularmente la Segegob siempre ha sido vista como una cartera a la que se le podría eliminar el ministro. Otros, en tanto, creen que hay ministerios que se pueden fusionar, como Energía con Minería o Bienes Nacionales con Vivienda.