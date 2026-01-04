El refugio de José Antonio Kast

En el camino a Ensenada, pasando Puerto Varas (Región de Los Lagos), en el sector La Fábrica, cerca del cruce de la Colonia Tres Puentes, se encuentra una pequeña capilla que puede albergar a cerca de 50 personas. No es solo un lugar para orar y rezar, sino que dentro de la misma parcela en la que está emplazada se encuentra el histórico lugar donde el presidente electo, José Antonio Kast, veranea todos los años. Ahí es donde pasará sus vacaciones entre el 7 y el 17 de febrero.

Así como Sebastián Piñera tenía su lugar de descanso habitual en Lago Ranco y Michelle Bachelet su casa de veraneo en el lago Caburgua, la casa de Kast en el sur no solo se ha convertido en su lugar de reposo y descanso, sino que también ha sido un espacio de encuentro para la numerosa familia de los Kast - con sus nueve hijos y su esposa, Pía Adriasola- y también una pieza clave para entender los orígenes de los Kast en Chile, desde Alemania.

Todo partió en 1951, cuando arribaron a Chile desde Europa Michael Kast Schnidele -conocido como Miguel- junto a su esposa Olga Rist. Ambos tuvieron 10 hijos: El mayor, Miguel, nacido en Alemania; Bárbara, Erica, la “primera” chilena; Mónica, Christian, Gabriela, Verónica, Hans, Rita y José Antonio, el menor.

La familia aterrizó en Buin -donde hoy todavía reside el presidente electo-, donde Michael Kast y Olga Rist comenzaron a incursionar en el mundo de restaurantes y cecinas, particularmente en lo que se convertiría en el negocio familiar: el Bavaria.

Años más tarde expandieron sus redes hacia el sur a través de la compra de tierras, particularmente en la Región de Los Lagos, que es una zona caracterizada por la llegada de colonos alemanes en lugares como Puerto Varas, Frutillar y Llanquihue.

José Antonio Kast junto a su esposa e hijos.

Fue en 1975 que la familia conoció el sur por primera vez. Así lo describió Olga Rist en su libro “Misión de amor”, que cuenta la historia familiar. Ello ocurrió luego de la trágica muerte de su hija Bárbara, en un accidente vehicular en 1968. El matrimonio ya había tenido que sobrellevar la muerte de su hija Mónica, a los dos años, al caer en un canal. Por lo que Michael Kast decidió hacer algo para mejorarle el ánimo a su esposa.

En el libro describen que “al verano siguiente la familia se fue por primera vez ¡de vacaciones! Miguel veía que su esposa estaba triste y decidió que, para animarla, se fuera al sur con los niños. Las expectativas de ellos eran muy altas... ¡Nunca habían salido de Buin!“.

El propio mandatario electo habló sobre esas vacaciones en la franja electoral de la segunda vuelta, en unas imágenes donde compartía con un grupo de mujeres que le reprochaban su origen privilegiado. Ahí replicó junto a una foto de las vacaciones, describiendo a la suya como una familia austera: “Esta fue una de las únicas vacaciones que tuvimos juntos, mis hermanos, sin mi papá, porque tenía que trabajar”.

José Antonio Kast en el sur.

El escrito relata cómo se enamoraron del sur: “Partieron por una semana recorriendo hasta llegar a Chiloé en el auto, con Miguelito manejando y... los siete niños chicos gritando y peleando, apretujados atrás. Paraban a sacarse fotos y volvían al auto. Sin duda, no fueron las mejores vacaciones, pero al menos Olga se rió y los niños salieron de viaje ”.

Fue en 1984 cuando el patriarca adquirió los terrenos. Así consta en los registros escritos a mano del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas. Michael Kast adquirió la propiedad el 21 de marzo de 1984 a la Sociedad Agrícola Lago Grande Limitada. En esos terrenos también solía criar animales para sustentar el negocio familiar. De hecho, quienes visitaron la zona por esos años recuerdan que tenía un “área de engorda” para los animales, que llamaba la atención como modelo para los ganaderos del sector, y que se relacionaba con su negocio familiar de las cecinas y la venta de sándwiches de lomito.

Luego, el 27 de septiembre de 2013, el “pater familias” transfirió dicho lote al mandatario electo y a sus hermanas -Gabriela, Rita y Verónica- en partes iguales de un 25% a cada uno. El lote tiene una superficie aproximada de 61.656 metros cuadrados.

La cesión de los terrenos a las hermanas de Kast obedecía a que ninguna de ellas fue invitada a los negocios de la familia y, a cambio, se les dio terrenos: el cuarto de los hermanos, Christian, fue el principal encargado junto al mandatario electo de los negocios familiares ligados a las cecinas Bavaria, mientras que el otro hermano, Hans, se dedicó al sacerdocio. Los otros tres hermanos del total de 10, Miguel, Mónica y Bárbara, ya habían fallecido para ese año.

El propio Kast informó en su declaración de patrimonio e intereses, como candidato a presidente, sobre las propiedades en Puerto Varas. Ahí figura el terreno del sector La Fábrica, que cuenta con un avalúo fiscal de $ 41.695.438, según el Servicio de Impuestos Internos (SII), y un destino agrícola para el suelo. Y también declaró una parcela en Mirador del Lago, avaluada en $ 84.726.125, también en Los Lagos.

Una casa alemana

Desde entonces, el terreno en Puerto Varas ha sido un histórico lugar para las vacaciones de verano de los Kast. En broma, el mandatario electo siempre comenta a sus cercanos sobre la “magia del sur” . Entre él y sus hermanas suelen coordinarse para repartirse los días de las vacaciones de verano.

Conocedores de la casa la describen como una vivienda de madera con aires alemanes. En ese lugar Kast veranea usualmente en febrero, aprovechando también que está cerca del lago Llanquihue. Allí viaja junto a sus nueve hijos -entre ellos el diputado electo e hijo homónimo- y su esposa, la futura primera dama Pía Adriasola.

Parte de las actividades obligadas en sus visitas al sur tienen relación con la religión. La capilla de Kast -perteneciente a la Parroquia Nuestra Señora de Fátima- oficiaba misas periódicamente los domingos, a las que podía ir incluso gente ajena a la familia Kast, como amigos o cercanos. El sacerdote que oficiaba las misas se iba turnando entre las capillas del sector.

José Antonio Kast y sus hermanos de vacaciones en 1975.

El presidente electo no solamente iba a las misas en su capilla, sino que también era habitual verlo los domingos en la emblemática Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en pleno Puerto Varas.

Cuando va de vacaciones ha trascendido que a Kast, un aficionado a los veleros, le gusta navegar en un velero láser que mantiene en la zona del lago Llanquihue. De hecho, el balneario más cercano a su casa es la playa Niklitschek. Otras actividades que disfruta son hacer asados familiares, como también excursiones por el día: Chiloé es uno de los lugares que más prefiere.

Para Kast el tema familiar es uno de los ejes principales de su vida, según él mismo ha dicho. Además, también en el sector de La Fábrica tienen terrenos otros familiares. Por ejemplo, sus sobrinos, los Kast Sommerhoff, entre ellos el senador Felipe Kast, la exconcejala Bárbara Kast, el diputado electo Tomás Kast, el sacerdote Miguel Kast y el exdiputado Pablo Kast, quienes son dueños de parcelas en el mismo sector.

De hecho, el economista y senador electo informó en su declaración de patrimonio e intereses tener la mitad de la parcela 8 del condominio El Canelo de ese sector La Fábrica, junto a su hermana Bárbara. Mientras que los otros hermanos son propietarios de terrenos a través de la Sociedad Agrícola y Forestal Palomo Spa.

Sin embargo, conocedores de la familia Kast Sommerhoff afirman que, en general, esa familia veranea en el Maule. Que los terrenos en el sur los usan más para negocios y que, de a poco, los han ido vendiendo. De todas maneras han acudido a Puerto Varas a veranear en conjunto. Por ejemplo, ahí se ha hecho presente el senador Felipe Kast junto a su exesposa, la cubana Emelia Puga.

Al contrario, la casa de Kast en Buin ha sido preferida como el lugar donde todos los hermanos Kast Rist se reúnen junto a sus hijos y nietos en las juntas familiares más masivas. Es el caso de los eventos familiares relevantes, como el aniversario de muerte de Olga Rist y Michael Kast, que se celebran en esa propiedad.

Parte de la tónica de los Kast Rist, dicen quienes conocen a la familia, es que pese a que el mandatario electo tiene un patrimonio de más de $ 4.000 millones, lo cierto es que su estilo de vida ha estado marcado por ser austero y sencillo. No hay grandes lujos en su vivienda y, de hecho, es el propio Kast junto a su esposa quienes realizan tareas domésticas o cocinan.

Nehuen Rovediello/Aton Chile NEHUEN ROVEDIELLO/ATON CHILE

Recuerdos del sur

La cercanía de Kast con la región lo llevó a intentar una fallida candidatura a senador por Los Lagos en 2013. Por ese entonces, Kast militaba en la UDI, siendo diputado y, además, secretario general del partido de Suecia 286. Tanto Kast como el exdiputado Carlos Recondo (UDI) tenían interés senatorial por la zona, y la UDI, liderada por Patricio Melero, planteaba resolver por primarias al candidato.

Sin embargo, la bajada de la candidatura presidencial de Laurence Golborne motivó a que este fuera impulsado como candidato a senador en la Región Metropolitana, que en ese entonces se dividía en dos circunscripciones: Santiago Oriente y Santiago Poniente. Ello obligó a llevar al entonces candidato Iván Moreira a disputar el cupo en Los Lagos y frustró las intenciones de Kast de candidatearse por dicha zona.

De hecho, en la pasada elección presidencial del 14 de diciembre la Región de Los Lagos fue la cuarta en que mejor le fue al presidente electo en todo Chile, con un total de 65,26% votos (622.424), después de La Araucanía, Ñuble y Maule.

Según dicen quienes han acudido al sitio, la casa de Kast en Los Lagos también ha servido para reuniones políticas, al igual que lo hacía Piñera en Lago Ranco y Bachelet en Caburgua. Aunque lo cierto es que al lugar solo unos pocos políticos de su círculo cercano han logrado entrar.

Entre las figuras políticas cercanas que han sido invitadas a la casa se cuenta el exministro Rodrigo Álvarez (UDI), su exjefe de campaña el ingeniero Julio Feres y quien fuera su encargado de reclutamiento en la campaña, Alejandro Irarrázaval. Fuentes cercanas a Kast cuentan que desde su época universitaria que el mandatario electo invitaba amigos a su casa.

En el sur, Kast hizo campaña por el entonces candidato presidencial Laurence Golborne con algunos exdiputados gremialistas que representaban la zona, como los exdiputados UDI Recondo, Marisol Turres y Javier Hernández, entre otros.

Históricamente, el lugar de veraneo de los presidentes electos ha servido como un centro de operaciones para que los mandatarios entrantes confeccionen los gabinetes con los que inaugurarán su gobierno. Así será para Kast, el próximo 11 de marzo. Quienes acuden hasta el lugar donde veranean los mandatarios suelen ser parte de su núcleo de hierro: uno que ocupa altas posiciones de poder en el Ejecutivo.

Quienes conocen de la interna de la Oficina del Presidente Electo (OPE) sostienen que el descanso de Kast se dará posterior a que anuncie a varios protagonistas de su gabinete presidencial, lo que se espera que ocurra en la primera quincena de enero. Mientras tanto, el mandatario electo se encuentra realizando teletrabajo y fuera de la oficina de Las Condes, ubicada en La Gloria 88, a la espera de realizar otras actividades relevantes, como una gira por Perú.