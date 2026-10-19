El “supermartes climático” que espera la RM: alerta roja, clases suspendidas y hasta 75 mm de precipitaciones

En su último informe, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) vuelve a ratificar lo que desde hace unos meses ya es una realidad global: el fenómeno de El Niño ha dicho presente con fuerza durante 2026 y lo ha hecho con características nunca antes vistas. Este martes se espera un episodio similar.

El documento da cuenta de la presencia de precipitaciones por encima de lo normal en el Pacífico ecuatorial central y oriental, fenómeno que afecta directamente a Chile.

Durante este mes, el octubre más lluvioso desde que existe registro según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), es el país se han presentado jornadas de precipitaciones extremas, particularmente entre las regiones de Coquimbo y el Biobío.

En la Metropolitana la situación ha sido compleja con diferentes episodios con impacto ciudadano asociados a eventos climáticos. Uno de estos ocurrió el jueves 8 de octubre, cuando luego de una intensa jornada de lluvia en pocos minutos se registró un aluvión en San Carlos de Apoquindo, Las Condes.

Trabajos en Las Condes luego del aluvión. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La semana pasada, un capítulo similar afectó a gran parte de la capital, con calles inundadas, granizos, pasos bajo nivel anegados y hasta un tornado en Estación Central.

Y para esta semana la DMC dio aviso de un nuevo sistema frontal, el que afectará principalmente a la capital, aunque también se extendería desde Coquimbo a Torres del Paine. De hecho, el gobierno decretó emergencia preventiva desde Coquimbo a Los Lagos.

En Santiago, en tanto, la situación sería compleja con hasta 75 mm de agua caída en solo unos días, lo que desde hace días genera la preocupación de las autoridades.

Debido a la situación climática, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja por remociones en masa -tipo aluvión- en las 10 comunas que podrían verse más afectadas: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

En ellas, desde el Ministerio de Educación tomaron la decisión este domingo de suspender las clases tanto en establecimientos de educación parvularia, media y superior. Para el resto de las comunas habrá un monitoreo constante. En el caso de algunas universidades, como por ejemplo la De los Andes, las clases serán online.

El Palacio de La Moneda es sorprendido con una granizada y lluvia. Paul Plaza/Aton Chile PAUL PLAZA/ATON CHILE

El biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que “vamos a tener un fenómeno de condiciones altamente inestables, de alta intensidad en determinados días y concentrado en ciertas horas, especialmente el martes y eso significa chubascos, tormentas eléctricas, vientos, granizos, nieve y en algunas regiones una probabilidad en evolución de trombas marinas y tornados”.

Pero la alerta roja y la suspensión de clases no son las únicas decisiones de las autoridades. De hecho, desde el Ejecutivo dieron a conocer la instauración de tres perímetros o polígonos de seguridad en zonas con más peligro de que ocurran fenómenos de diversa índole, donde se restringirá el tránsit o y circulación de personas, así como el refuerzo del transporte público, y el llamado a dejar sus casas.

Esto es en la zona del reciente aluvión en Las Condes; en la zona de los campamentos Valle Hermoso y el Sueño de Todos, en Puente Alto; y en el sector de Ribera del Río, en Talagante.

Del mismo modo, habrá un refuerzo preventivo del transporte público, así como la recomendación de flexibilidad horaria para los trabajadores de comunas con alerta roja.

Polígono de Seguridad en Las Condes correspondiente a la zona por donde bajó el aluvión.

Patricio Silva, meteorólogo de la DMC, señala que las precipitaciones relevantes que se aproximan “se ven acrecentadas por el fenómeno de El Niño, además de la intensidad que tiene, que como ya ha dicho la Organización Meteorológica Mundial, alcanzará su peak en diciembre, por lo tanto, deberíamos esperar una primavera, tal como también lo ha dicho la Dirección Meteorológica, con superávit de precipitaciones en la zona central”.

El especialista advierte además que hay algunos avisos por tormentas eléctricas en la zona sur del país a comienzos de la semana, “y también por precipitaciones, así como fenómenos de viento en la zona norte”.

Desde el gobierno han señalado que se mantiene la coordinación con las autoridades regionales y comunales y los organismos de emergencia. “Se solicita a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios hacia sectores de riesgo, respetar los perímetros de seguridad y seguir las instrucciones y eventuales alertas de evacuación”, han recalcado.

Adicionalmente, hacia regiones han advertido de la posible aparición de trombas marinas en las regiones del Maule y de Los Ríos.

A su vez, desde Sernageomin y ante la posible llegada de otro aluvión, llaman a alejarse de quebradas, ríos y laderas, así como evitar permanecer en puentes y cruzar zonas afectadas.

Explicación climática

El sistema frontal anunciado para este martes podría ser de proporciones. Para la jornada se espera que caigan entre 25 y 35 milímetros, cifra incluso superior a los 13,4 mm registrados el martes pasado, cuando muchas zonas de la capital resultaron inundadas y anegadas.

Con este mes ya siendo el octubre más lluvioso de la historia, el agua caída viene a engrosar las cifras anuales y mensuales en la capital. A la fecha, Santiago registra 340,4 mm durante 2026, número superior a los 226,1 mm de 2025 y a lo normal que se espera para esta época del año: 275,5 mm. El superávit es de un 23,6%.

Imagen referencial. Foto: Andres Perez Andres Perez

Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, explica que “las condiciones de inestabilidad hacen posible que se registren precipitaciones muy intensas en ciertas áreas, y al mismo tiempo, no llueva en zonas circundantes. En general, requieren la presencia de masas de aire cálido y húmedo. Las altísimas temperaturas del Pacífico asociadas a El Niño hacen que en este momento haya mucho aire, cálido y húmedo, disponible en toda la costa Pacífico de Sudamérica”.

Por su parte, Pablo Salucci, geógrafo de la Universidad Católica, señala que las precipitaciones “pueden caer de manera muy similar a lo que sucedió el martes pasado, o sea, de manera muy intensa, con características convectivas como limbos, que suelen liberar precipitaciones y granizos”.

Con respecto a que se produzcan en octubre, Salucci ratifica que se debe especialmente a las características de El Niño, “el cual ha entregado un exceso de humedad, asociado al aumento de la temperatura de la superficie del mar. Y esa humedad adicional le da mucha energía a la atmósfera, lo que permite finalmente generar este tipo de convección o nubes de gran desarrollo vertical ”.

“La energía excedente que tenemos hoy día explica de alguna manera por qué tenemos estos fenómenos en esta época del año. Y eso indica también que vamos a seguir con este tipo de precipitaciones hacia el verano”, finaliza Salucci.