SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El Tricel: la carta final que se juega la oposición para destituir a Claudio Orrego

    Luego de que la Corte de Apelaciones rechazara el desafuero al gobernador de la RM, la derecha lo apuesta todo en el Tribunal Calificador de Elecciones, para que avance la causa de cesación que impulsaron.

    Por 
    Luciano Jiménez
     
    Juan Manuel Ojeda
    El gobernador de la Región Metropolitana. Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) se convirtió en la última esperanza de la derecha para la arremetida contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco de la investigación a la fundación ProCultura. Esto, luego de que a través de una decisión unánime la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara el desafuero de la autoridad regional.

    La determinación judicial no solo provocó un duro golpe al Ministerio Público, sino que también dejó a Orrego a pasos del sobreseimiento, lo que también implica que el Tricel asoma como el último camino para la búsqueda por parte de la oposición de la destitución de la autoridad regional.

    La investigación de la Fiscalía apuntaba a traspasos de $ 1.686 millones desde el Gore de la RM hacia la fundación ProCultura en 2022, liderada por su controlador, el psiquiatra Alberto Larraín, quien fue detenido a finales de enero, y se investigaba el grado de participación que tuvo Orrego en ello.

    En paralelo, el pasado 25 de julio desde la UDI y republicanos, después de un extenso tira y afloja donde también estuvo RN, ingresaron el escrito al Tricel con el que buscan la destitución del gobernador, en un documento respaldado por 16 consejeros regionales. El escrito de más de 100 páginas lo acusaba de “notable abandono de deberes y faltas a la probidad”, apuntando a temas como contrataciones directas con vínculos personales, supuestos traspasos cuestionados a fundaciones, además de un presunto uso de recursos institucionales para beneficio electoral.

    En la causa se busca la “cesación” del puesto de Orrego, básicamente amparándose en informes de la Contraloría General de la República que detectaron presuntas irregularidades.

    En ese sentido, la causa apuntaba directamente a la contratación de un servicio de “coaching”, presuntamente con fines de campaña. En particular se cuestiona que se contrató el servicio por $ 31.366.179 con la empresa Vera y Asociados S.A. vía trato directo. Y si bien se atribuyó la asesoría a “línea de apoyo a la gestión institucional”, lo cierto es que la Contraloría planteó que tenía contenido político electoral.

    Los cores de la UDI y el Partido Republicano, encabezados por Ignacio Dülger.

    Lo que viene

    La causa fue impulsada por abogados de derecha, entre ellos los UDI Máximo Pavez y Pablo Toloza, y el republicano Emiliano García. Toloza explica que el término probatorio -periodo en que las partes presentan las pruebas- ya concluyó, y que el paso siguiente es que la causa pase a estar en la tabla del Tricel y por lo tanto empiecen los alegatos. De acuerdo a las estimaciones preliminares del equipo jurídico y debido a la carga que tiene actualmente el Tricel, en marzo serían los alegatos.

    El asunto ha enredado a los consejeros regionales debido a que los abogados que los representan deberán renunciar a esos patrocinios y pasar la posta a otros para que continúen la causa en su recta final debido a que Pavez asumirá como subsecretario del Interior, García llegará a la División de Relaciones Políticas de la Segpres y es probable que Toloza también forme parte del Ejecutivo.

    De hecho, hace un tiempo los consejeros requirientes le habían pedido a Pavez que fuera él quien llevara los alegatos ante los cinco ministros del Tricel. El abogado gremialista tiene experiencia como litigante y, al igual que García, fue uno de los que alegaron ante el Tribunal Constitucional (TC) para destituir a la hoy exsenadora Isabel Allende (PS). Pavez había aceptado hacer los alegatos, pero los anuncios del futuro presidente cambiaron los planes y ahora último han estado haciendo gestiones para buscar quiénes continuarán la tramitación de este requerimiento.

    Entre los cores reconocen que la decisión de la Corte de Apelaciones les pone “presión”, debido a que el Tricel es la última forma de exigir responsabilidad a Orrego por ProCultura.

    En ese sentido, luego de la sentencia de la Corte, los cores mandaron un comunicado enfatizando que “el rechazo al desafuero del gobernador Claudio Orrego no borra los hechos ni las responsabilidades que ya fueron determinados por la Contraloría por faltas graves a la probidad. La determinación de la Corte de Apelaciones solo indica ausencia de dolo o participación del gobernador en la configuración del delito por el cual hoy se investiga a Alberto Larraín como principal imputado, en el llamado caso ProCultura. No elimina todos los hechos que configuran la falta de control, ni el abandono de deberes, ni mucho menos la contravención grave a la observación del principio de probidad que presentamos en el requerimiento”.

    De todas maneras, entre los impulsores de la causa decían sentirse confiados con el resultado.

    El psiquiatra Alberto Larraín.

    Últimos movimientos

    Los últimos movimientos de la causa dan cuenta de avances con la declaración de testigos clave del Gore, entre las que se cuentan la de una decena de testigos.

    Una de las relevantes en la causa del Tricel fue la de Alberto Larraín, quien en su testimonio se cuadró con el gobernador Orrego y afirmó no haber intervenido en los traspasos de dinero. Otras declaraciones fueron las del administrador regional Manuel Gallardo y la asesora del gobernador Lorena Pohl, entre otros.

    Además, la defensa de Orrego -a través del jurista Ciro Colombara- ya contestó la demanda. Y una de sus últimas arremetidas fue poner un recurso de reposición por algunas de las pruebas interpuestas. “Esta es una causa que se basa en la Contraloría General de la República que estableció que había fallas graves. Y además tiene también problemas administrativos y desorden al interior del gobierno regional. La defensa no pudo efectuar ninguna evidencia”, dice Toloza a La Tercera.

    Más sobre:Claudio OrregoTribunal Calificador de EleccionesTricelGore RM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares

    Cónclave oficialista: partidos siguen a la espera de la invitación formal de La Moneda

    Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente

    Boric resalta méritos de candidatura de Bachelet a la ONU y Cancillería presenta imagen de campaña

    Golpe a la Fiscalía: Corte de Santiago rechaza por unanimidad desafuero de Orrego provocando una debacle en caso ProCultura

    A 21 días del cambio de mando: Kast critica “amarres” del gobierno, vuelve a Santiago y retoma agenda este miércoles

    Lo más leído

    1.
    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    2.
    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    3.
    Fiscalía Oriente investigará por asociación criminal al otrora socio del futuro subsecretario Andrés Jouannet

    Fiscalía Oriente investigará por asociación criminal al otrora socio del futuro subsecretario Andrés Jouannet

    4.
    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    5.
    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares
    Chile

    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares

    Cónclave oficialista: partidos siguen a la espera de la invitación formal de La Moneda

    Boric resalta méritos de candidatura de Bachelet a la ONU y Cancillería presenta imagen de campaña

    Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente
    Negocios

    Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente

    Giorgio Boccardo y Tomás Rau realizan reunión por traspaso de Ministerio del Trabajo

    Bolsa de Santiago anota leve baja y sigue alejándose de sus máximos históricos

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico
    Tendencias

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    El dardo de José Mourinho a Vinícius Júnior tras el Real Madrid ante Benfica: “¿En cuántos estadios le ha pasado esto?”
    El Deportivo

    El dardo de José Mourinho a Vinícius Júnior tras el Real Madrid ante Benfica: “¿En cuántos estadios le ha pasado esto?”

    Escándalo en la Champions League: Vinícus Júnior acusa insultos racistas de jugador argentino del Benfica

    Con Ancelotti en la tribuna: Tomás Barrios cae frente a Matteo Berrettini tras una extenuante batalla en el ATP de Río

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John
    Cultura y entretención

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo
    Mundo

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses de asumir el cargo

    La sombra del caso Epstein empaña la imagen de la familia real británica

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad