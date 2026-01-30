ProCultura: tribunal despacha orden de detención contra Alberto Larraín por arista ligada al GORE RM

La tarde de este viernes el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago despachó orden de detención en contra de quienes se han posicionado como protagonistas de la investigación ligada a la Fundación ProCultura, hebra más relevante del denominado caso Convenios o Líos de Platas.

Esto, tras determinación del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien trabaja esta causa con un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI).

Se trata de Alberto Larraín, cofundador de la ONG; María Constanza Gómez, representante legal de la misma; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de ProCultura; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del GORE RM; y Gabriel Prado, pareja de Abusleme y quien fue contratado por el GORE para relacionarse con ProCultura.

De acuerdo con antecedentes recabados por este medio, la detención se enmarca en la hebra de este caso que está ligado al convenio con la Gobernación Regional Metropolitana, para la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate.

Bajo dicho contrato, el GORE Metropolitano transfirió alrededor de $ 1.600 millones a la fundación comandada por Larraín. Por lo mismo, el rol del propio gobernador Claudio Orrego ha sido analizado acuciosamente por parte del equipo de investigadores que lidera Castro Bekios.

De hecho, a inicios de septiembre del año pasado, el Ministerio Público pidió el desafuero del exmilitante DC, aunque en esa oportunidad la Corte de Apelaciones de Antofagasta derivó el proceso a la Corte de Apelaciones de Santiago, que hasta ahora no ha fijado fecha para analizar los antecedentes.