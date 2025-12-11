VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Avanza el proceso de destitución de Orrego en el Tricel: ministra Ravanales toma declaración a testigos del Gore

    Durante la jornada -en el marco del término probatorio- declararon ante la magistrada el administrador regional Manuel Gallardo, la asora del gobernador Lorena Plh, entre otros.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    El gobernador de la RM, Claudio Orrego. EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

    El proceso de destitución del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, entró en tierra derecha durante la jornada de este jueves.

    Tras la presentación del requerimiento por parte de consejeros regionales del Partido Republicano, UDI y RN ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), y recibida la prueba por parte del organismo, comenzó la etapa de examen de los testimonios de los testigos ofrecidos por ambas partes.

    Este jueves fue la primera jornada destinada para dichos efectos, siendo el turno de la comparecencia de los testigos requeridos por la defensa de la autoridad regional, encabezada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz.

    MARIO TELLEZ

    Ambos profesionales, vía un escrito ingresado el pasado viernes 5 de diciembre, pidieron al Tricel escuchar los testimonios de 14 personas, principalmente funcionarios del Gore Metropolitano, aunque durante la jornada sólo se presentaron nueve.

    Todos, de acuerdo con el procedimiento establecido, exponen ante la ministra Adelita Ravanales -sorteada para recibir la prueba testimonial- y responden al interrogatorio de los abogadados de las partes. En representación de los consejeros regionales estuvo Máximo Pavez.

    Andres Perez

    Entre quienes ya han compartido su declaración, según fuentes conocedoras del proceso, estuvo Manuel Gallardo, quien se desempeña como administrador regional. También compareció José Tomás Correa, abogado de DLA Piper; el abogado Jesús Elgueta Pérez; el jefe de comunicaciones del Gore, Iván Salinas; y Lorena Polh, asesora del gobernador Orrego.

    También fueron solicitados la abogada Nicole Villanueva, del Departamento Jurídico del Gore; Virginia Saavedra, jefa subrogante de la División de Administración y Finanzas; Juan Pablo Casorzo, gerente general de la Corporación Regional de Desarrollo; Gabriel Aldana, jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional; el analista Carlos González Olave; Jorge Núñez Silva, actual administrador municipal de Santiago; Luz Núñez Rivera, jefa Unidad de Control; el abogado Marcelo Segura; e Israel Chamorro, jefe del departamento Jurídico y Fiscalía.

    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La causa

    El proceso en contra de Orrego se inició en julio pasado cuando un total de 16 consejeros ingresaron un requerimiento de 100 páginas donde advertían una serie de irregularidades.

    Lo acusan de haber incurrido en “notable abandono de deberes” y una “contravención grave al principio de probidad administrativa” durante su gestión, configurando —según el texto— una “estrategia integral donde los recursos financieros y comunicacionales del Gobierno Regional fueron puestos al servicio de un interés electoral particular”.

    La solicitud, patrocinada por los abogados Máximo Pavez, Emiliano García y Pablo Toloza, fue firmada por consejeros regionales de Chile Vamos y del Partido Republicano, entre ellos, Álvaro Bellolio (UDI), Karin Luck (RN) y Felipe Serey (Republicanos).

    Los firmantes sostienen que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón sistemático: “Una práctica institucionalizada al margen de la legalidad, que socava la fe pública, atenta gravemente contra el patrimonio fiscal y configura las causales de remoción previstas en el ordenamiento jurídico”.

    La acusación se basa principalmente en dos informes de la Contraloría. Por un lado el informe final de auditoría N°265/2024, de mayo pasado, y el informe final N°873/2024, emitido en junio, que dan cuenta de irregularidades administrativas, desórdenes financieros y uso indebido de fondos públicos por parte del Gobierno Regional Metropolitano.

    El requerimiento sostiene que “uno de los cargos más graves se refiere al desvío de recursos públicos desde sus fines institucionales hacia fines personales de campaña electoral”, específicamente mediante la contratación de un servicio de “coaching directivo” por $31.366.179 con la empresa Vera y Asociados S.A. El contrato fue suscrito por trato directo bajo la descripción de una asesoría sobre “líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024”, pero según la Contraloría, el contenido real fue político-electoral.

    Más sobre:Claudio OrregoTricelDestitución OrregoGobernación RMLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lo tiene decidido: expresidente Frei responderá al tribunal supremo DC por la suspensión de su militancia

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del nuevo director (i) Jorge Baradit

    El seminario en que Grau y Martínez escucharon en primera persona las críticas al FES de Briones, Repetto y Acevedo

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?

    Servicio de Salud admite que nuevo Hospital Barros Luco tendrá menos camas que el diseño original tras 10 años de atraso

    Por un puñado de 88 votos: UDI reclama errores en conteo electoral y busca quitarle un diputado al PDG

    Lo más leído

    1.
    Ingeniera y heptapuntaje nacional sobre PAES M2: “Es superdifícil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    Ingeniera y heptapuntaje nacional sobre PAES M2: “Es superdifícil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    2.
    Camila Merino y Ley de Seguridad Municipal: “Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes”

    Camila Merino y Ley de Seguridad Municipal: “Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes”

    3.
    “La verdad me ha hecho libre”: Felipe Berríos valora fallo del Vaticano y llama a denunciar delitos sexuales “sin farandulización”

    “La verdad me ha hecho libre”: Felipe Berríos valora fallo del Vaticano y llama a denunciar delitos sexuales “sin farandulización”

    4.
    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”

    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”

    5.
    Informe anual del INDH advierte preocupación por aumento en agresiones a profesores en colegios

    Informe anual del INDH advierte preocupación por aumento en agresiones a profesores en colegios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa en la segunda vuelta

    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa en la segunda vuelta

    Cuál es la multa por no ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

    Cuál es la multa por no ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    Lo tiene decidido: expresidente Frei responderá al tribunal supremo DC por la suspensión de su militancia
    Chile

    Lo tiene decidido: expresidente Frei responderá al tribunal supremo DC por la suspensión de su militancia

    El seminario en que Grau y Martínez escucharon en primera persona las críticas al FES de Briones, Repetto y Acevedo

    Avanza el proceso de destitución de Orrego en el Tricel: ministra Ravanales toma declaración a testigos del Gore

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”
    Negocios

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Tras reparos de Contraloría y el CFA, Hacienda buscará clarificar que FES no debe contabilizarse como gasto público

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor
    Tendencias

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini busca mantener su invicto en la Europa League contra Dinamo Zagreb
    El Deportivo

    En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini busca mantener su invicto en la Europa League contra Dinamo Zagreb

    “Que la ANFP cumpla con su obligación”: la carta con la que Unión Española y Deportes Iquique piden anular sus descensos

    Coquimbo se alista para recibir en 2026 el primer triatlón 5150 de Chile

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del nuevo director (i) Jorge Baradit
    Cultura y entretención

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del nuevo director (i) Jorge Baradit

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    Se ha hecho justicia con Toto: la revancha de la banda que vuelve a Chile con su show más masivo

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?
    Mundo

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?

    Zelenski da a EE.UU. una nueva versión del plan de paz y defiende un referéndum sobre la soberanía del Donbás

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas
    Paula

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan