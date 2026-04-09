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    “Empujones, gritos e insultos”: querella del gobierno revela detalles de agresión en contra de la ministra de Ciencia

    La acción judicial, a raíz del ataque a Ximena Lincolao en la Universidad Austral, fue interpuesta en el Tribunal de Garantía de Valdivia por la titular de Seguridad, Trinidad Steinert, por el delito de atentado contra la autoridad. En el texto se apunta a presencia de encapuchados y a las lesiones que sufrió la secretaria de Estado.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    El Presidente José Antonio Kast y la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, estuvo a cargo de interponer a nombre del gobierno del Presidente José Antonio Kast la querella criminal por la agresión que sufrió este miércoles en la Universidad Austral la titular de Ciencia, Ximena Lincolao.

    El hecho de violencia se produjo por la tarde en la casa de estudios de Valdivia, hasta donde la secretaria de Estado agredida había acudido para participar de la inauguración del año académico y que abrió un amplio flanco político.

    La acción judicial fue presentada en el Tribunal de Garantía de Valdivia, “en contra de quienes resulten responsables por el delito de atentado contra la autoridad previsto y sancionado en los artículos 261 número 2°, y en el artículo 262, en relación con el artículo 266, todos del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, así como de cualquier otro ilícito que pueda configurarse a partir de los hechos que aquí se exponen, y de aquellos que se determinen durante el transcurso de la investigación que desarrolle al efecto el Ministerio Público".

    Valparaiso, 8 de abril 2026 La ministra Maria Trinidad Steiner durante la Comision de Seguridad Publica Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    De acuerdo al detalle de la querella, en el contexto de esta visita, “cerca de cien estudiantes de distintas carreras de la Universidad Austral quienes previamente se habían coordinado para manifestarse, se reunieron en el exterior del Aula Magna, con carteles y lienzos de índole política, apostándose en el acceso principal y las vías de egreso secundarias del recinto, y exigiendo contacto con la Sra. ministra”.

    Asimismo, se señala que si bien luego de su presentación la ministra Lincolao intentó abandonar el recinto, “acompañada por el Seremi de la Región, así como tres integrantes del equipo de dicha repartición (Francisco Romero, Matias Cifuentes y Héctor Claudio Jimenéz), y por el funcionario de la PDI Prefecto José Miguel Cea, se vieron forzados a mantenerse en el lugar”.

    Y que los manifestantes ”impidieron el egreso de la Sra. Ministra y sus acompañantes por más de dos horas, existiendo un intento de diálogo gestionado por el rector Egon Montecinos con tres representantes de la Federación Estudiantil de la Universidad, para intentar lograr la salida de las autoridades, lo que no prosperó“.

    “Parte de los manifestantes que retuvieron a los asistentes en el Aula Magna de la Universidad, lo hicieron escondiendo su identidad con capuchas y portando diversos elementos a efectos de amenazar a los concurrentes”, añade.

    “Empujones, gritos e insultos”

    En el escrito luego se describe lo sucedido cuando se logró coordinar el abandono del lugar. “Al comenzar la retirada acompañada de las personas ya individualizadas, habiendo ya avanzado aproximadamente 20 metros hacia el exterior del recinto, un conjunto de personas, algunas encapuchadas, atacaron a la Sra. ministra Ximena Linconao Pilaquian con empujones, gritos, e insultos, arrojándole agua y objetos contundentes, todo lo cual quedó captado por grabaciones de los asistentes al evento, las cuales fueron difundidas en medios de prensa y redes sociales”.

    Asimismo, detalla que en medio de la conmoción, Lincolao escapó “rápidamente hacia el vehículo que acompañaba al Prefecto Cea, subiendo y avanzando aproximadamente 3 metros con las puertas abiertas en una rápida huida para escapar de los agresores. Se logró hacer abandono del recinto entre los manifestantes que aún estaban apostados fuera del lugar aproximadamente a las 14:45 horas”.

    Atacan a ministra Lincolao en Valdivia

    A raíz de la agresión, sostiene que la titular de Ciencia “resultó con lesiones en su cabeza y brazo producto de la fuerza desplegada por sus agresores, situación que deberá ser objeto de investigación según lo determine el Ministerio Público”.

    La acción judicial interpuesta por el gobierno apunta que “los hechos en su conjunto reflejan una conducta de violencia en contra de la autoridad pública a través de la modalidad de violencia, fuerza e intimidación, en contra de la ministra de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación en ejercicio de sus funciones".

    Más sobre:Ximena LincolaoQuerella criminalGobiernoTrinidad SteinertJosé Antonio KastUniversidad Austral

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