BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    En Ruta G-20: accidente de tránsito deja dos fallecidos y tres lesionados en Tiltil

    El sitio del suceso se encuentra resguardado por Carabineros mientras esperan a la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT).

    María José HalabiPor 
    María José Halabi

    Un accidente de tránsito en Tiltil, Región Metropolitana, dejó al menos dos fallecidos y varios lesionados.

    Alrededor de las 6:30 de la mañana, ingresó un llamado al teléfono del cuadrante de Carabineros, indicando que en la Ruta G-20 interior, a la altura del kilómetro 5, se registró un choque entre dos autos.

    De acuerdo a Carabineros, el primer vehículo transitaba de poniente a oriente en dirección a Santiago, mientras que el segundo auto, con cinco personas al interior, transitaban de oriente a poniente en dirección a Polpaico.

    Dos de los cinco fallecieron por el accidente y hay tres personas lesionadas.

    Según la institución, se estarían investigando las circunstancias del accidente. Hasta ahora se sabe que el segundo vehículo desvió su trayectoria saliendo de la calzada, perdiendo el control del móvil y colisionando de forma frontal con la parte posterior del primer vehículo, el cual posteriormente se volcó.

    En la misma línea, según Carabineros, se ha mantenido resguardo del sitio del suceso mientras esperan a la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT).

    NOTICIA EN DESARROLLO...

    Lee también:

    Más sobre:PolicialaccidenteTiltilSIATCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Investigan homicidio en el Bíobio: sujeto fue encontrado con heridas balísticas bajo un puente

    “La situación está bajo control”: subsecretario Ramos insiste en que no hay cambios en flujo migratorio en el norte

    Jara inaugura su campaña de segunda vuelta y afirma que el escenario electoral está “completamente abierto”

    Motociclista argentino fallece tras sufrir accidente de tránsito en Ruta 60-CH entre Quilpué y Viña del Mar

    Netanyahu pide indulto al presidente de Israel por su juicio por corrupción

    “Ellos absolutamente le bajan el perfil”: gobernador de Arica por reacción del Ejecutivo ante reforzamiento de frontera en Perú

    Lo más leído

    1.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    2.
    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    3.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    4.
    Despierta “El Monstruo” de la Teletón: público en el Estadio Nacional pide que María José Quintanilla vaya al Festival de Viña

    Despierta “El Monstruo” de la Teletón: público en el Estadio Nacional pide que María José Quintanilla vaya al Festival de Viña

    5.
    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Deportes Iquique en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Deportes Iquique en TV y streaming

    Se mantiene combate al incendio forestal en Melipilla: Conaf reporta más de 100 hectáreas afectadas

    Se mantiene combate al incendio forestal en Melipilla: Conaf reporta más de 100 hectáreas afectadas

    A qué hora y dónde ver a Girona vs. Real Madrid en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Girona vs. Real Madrid en TV y streaming

    Investigan homicidio en el Bíobio: sujeto fue encontrado con heridas balísticas bajo un puente
    Chile

    Investigan homicidio en el Bíobio: sujeto fue encontrado con heridas balísticas bajo un puente

    “La situación está bajo control”: subsecretario Ramos insiste en que no hay cambios en flujo migratorio en el norte

    Jara inaugura su campaña de segunda vuelta y afirma que el escenario electoral está “completamente abierto”

    Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son confiables”
    Negocios

    Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son confiables”

    Javiera Martínez: “Este gobierno ha sido, en términos de contención de gasto, muy exitoso”

    El heredero de la familia pionera de la TV argentina que controlará Chilevisión

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido
    Tendencias

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    ¿Los mapaches son las próximas mascotas? Este estudio afirma que están teniendo signos de domesticación

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe al Betis de Manuel Pellegrini en el derbi
    El Deportivo

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe al Betis de Manuel Pellegrini en el derbi

    Tras ganar la Libertadores y en medio de la guerra institucional: la burla de Flamengo hacia la presidenta del Palmeiras

    El consejo de Johnny Herrera para el “suplente” Arturo Vidal: “¿A los 38 años va a tener más recorrido que los demás?”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos
    Cultura y entretención

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Mira acá la imitación de Stefan Kramer a Cristián Castro y el Profesor Artés en la Teletón 2025

    Revive el truco de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al público del Estadio Nacional

    Netanyahu pide indulto al presidente de Israel por su juicio por corrupción
    Mundo

    Netanyahu pide indulto al presidente de Israel por su juicio por corrupción

    Aumentan a 146 los muertos por incendio en complejo de rascacielos en Hong Kong

    El número de muertos por las inundaciones en Indonesia asciende a 442

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón