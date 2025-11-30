En Ruta G-20: accidente de tránsito deja dos fallecidos y tres lesionados en Tiltil

Un accidente de tránsito en Tiltil, Región Metropolitana, dejó al menos dos fallecidos y varios lesionados.

Alrededor de las 6:30 de la mañana, ingresó un llamado al teléfono del cuadrante de Carabineros, indicando que en la Ruta G-20 interior, a la altura del kilómetro 5, se registró un choque entre dos autos.

De acuerdo a Carabineros, el primer vehículo transitaba de poniente a oriente en dirección a Santiago, mientras que el segundo auto, con cinco personas al interior, transitaban de oriente a poniente en dirección a Polpaico.

Dos de los cinco fallecieron por el accidente y hay tres personas lesionadas .

Según la institución, se estarían investigando las circunstancias del accidente. Hasta ahora se sabe que el segundo vehículo desvió su trayectoria saliendo de la calzada, perdiendo el control del móvil y colisionando de forma frontal con la parte posterior del primer vehículo, el cual posteriormente se volcó.

En la misma línea, según Carabineros, se ha mantenido resguardo del sitio del suceso mientras esperan a la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT).

NOTICIA EN DESARROLLO...