    Nacional

    Detienen a dos sujetos que habrían robado un par de vehículos en Colina y Conchalí

    Habrían terminando chocando en la intersección de avenida Recoleta con calle Los Cardenales, lo que facilitó su captura.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Carabineros de Chile

    Dos sujetos implicados en el robo de dos vehículos en la Región Metropolitana fueron detenidos la madrugada de este domingo tras un seguimiento controlado por parte de Carabineros de Chile.

    Todo se inició en la comuna de Colina, lugar donde funcionarios de la 54° Comisaría de Huechuraba notaron, mientras realizaban patrullajes preventivos, la presencia de un vehículo con encargo por robo. Debido a esto, iniciaron un seguimiento controlado, pero en algún punto perdieron el rastro de los sujetos.

    A pesar de esto, poco tiempo después el mismo equipo notó la presencia de un automóvil Hyundai que había sido sustraído recientemente en Conchalí, por lo que se inició una nueva persecución, esta vez con la ayuda también de la Prefectura Aérea de Carabineros.

    Finalmente, en la intersección de avenida Recoleta con calle Los Cardenales, los funcionarios policiales lograron alcanzar a los sujetos, que habrían terminado chocando el vehículo contra el bandejón central.

    Carabineros de Chile

    “Los sujetos son hombres, mayores de edad, y uno de los sujetos mantiene antecedentes penales anteriormente. Ambos chilenos”, especificó respecto a los detenidos el teniente de Carabineros Alex Cifuentes, oficial de Ronda Norte.

    Respecto a los vehículos recuperados, el primero sustraído en Colina sería un modelo de BWM de color azul. Fue hallado abandonado en las inmediaciones del lugar donde habrían sido capturadas estas personas, específicamente en la intersección de calles Raúl Montt con Camilo Henríquez. El otro sería el ya mencionado vehículo Hyundai sustraído en Conchalí.

    Los sujetos fueron detenidos y dejados en la 54° Comisaría de Huechuraba. Ya se tomó contacto con la Fiscalía Centro Norte, que determinó que la investigación del caso fuese realizada por la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

