100 policías y 50 militares: Perú refuerza su frontera con Chile ante crisis migratoria

El gobierno de Perú puso en marcha la jornada de este sábado un refuerzo inédito en su frontera sur con Chile, como respuesta al complejo escenario migratorio que vive la zona.

La operación fue anunciada tras una reunión interinstitucional encabezada en Tacna por el ministro del Interior peruano, Vicente Tiburcio, en la que participaron representantes del Ejército, la Policía Nacional, Migraciones, Sunamec y autoridades regionales y locales.

El objetivo apunta a fortalecer la vigilancia en los puntos de mayor tránsito irregular y ejecutar acciones de control bajo un comando unificado que liderará el jefe policial de Tacna, el general Arturo Valverde.

Las medidas -según el gobierno peruano- responden a los lineamientos del presidente José Jerí y contemplan la instalación de patrullajes fijos y móviles, con personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas operando de manera coordinada.

En una primera etapa ya están desplegados 100 policías y 50 militares, a los que se sumarán 50 efectivos adicionales del Ejército en los próximos días. En tanto, el patrullaje se realiza con vehículos de las instituciones de seguridad y con apoyo del gobierno regional.

El área cubierta supera los 20 kilómetros de vigilancia permanente. Dos tramos concentran el esfuerzo: desde el hito 1 al 25 -con énfasis en el sector de Santa Rosa- y un segundo tramo crítico de 15 kilómetros.

Allí se habilitan puntos de observación y control y se refuerzan espacios logísticos, como la comisaría de Santa Rosa y zonas de apoyo adicionales para el personal.

En paralelo, Lima abrió un canal diplomático para abordar el componente humanitario de la situación.

Al respecto, el ministro Tiburcio informó que la Cancillería peruana, encabezada por Hugo de Zela, sostendrá una reunión virtual con autoridades chilenas para evaluar medidas de coordinación en la frontera sur.

Gobierno descarta cambio en flujos de migrantes

Por parte chilena, en tanto, autoridades llegaron a la Región de Arica y Parinacota, para labores de supervisión y enlace con autoridades locales. A la zona se desplazó el subsecretario del Interior, Víctor Ramos; el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado; el director del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer; y el delegado presidencial de Arica y Parinacota, Nicolás González, entre otros.

Desde Santiago, el gobierno aseguró que no se ha observado un cambio en los flujos migratorios a raíz del despliegue peruano.

Tras una visita al Complejo Fronterizo Chacalluta, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, indicó que existe un “cambio de estatus del otro lado” que obliga a anticipar escenarios, pero enfatizó que los movimientos actuales “no difieren de otros momentos del año”.

Además, subrayó que los mecanismos chilenos -incluido el despliegue de Fuerzas Armadas- muestran resultados, con una baja del 48% en la migración irregular.

En la misma línea, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, entregó cifras de gestión al 23 de noviembre de 2025: 551 mil personas controladas, 36.500 patrullajes y 1.063 detenidos. Añadió que, bajo el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, se han invertido 47 mil millones de pesos en capacidades tecnológicas para la Macrozona norte.

La autoridad migratoria chilena también buscó despejar dudas sobre procedimientos. El director del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer, explicó que quien quiera salir del país debe contar con autorización y, si el destino exige visado, tramitarlo ante el consulado correspondiente.

El énfasis –dijo- es mantener “un flujo ordenado y normal” en pasos como Chacalluta, con reglas claras para egresar e ingresar.

Consultado por eventuales motivaciones políticas tras el aumento de controles, el subsecretario Ramos descartó que exista un giro normativo del lado peruano y calificó el refuerzo como una protección fronteriza “legítima”, similar a la que Chile implementó en febrero de 2023.

“No vemos alteración de flujos; corresponde ocuparse y prepararse ante cualquier amenaza”, sostuvo.

Este lunes, ambos países sostendrán un comité binacional que, según Ramos, es “fundamental”.

En la agenda figuran cinco puntos, con presencia del subsecretario Collado para abordar seguridad y del director de Migraciones para tratar reconducciones. La apuesta, añadió, es replicar experiencias exitosas de cooperación -como el acuerdo con Bolivia- y avanzar en políticas de Estado que ordenen los flujos.