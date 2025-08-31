Encarcelan a mujer transexual imputada por violación contra persona con discapacidad severa en Arica

Este domingo, el Juzgado de Garantía de Arica accedió a la petición de la Fiscalía de dejar en prisión preventiva a una imputada por el delito de violación.

El delito fue perpetrado por una mujer transexual contra un hombre con discapacidad mental en la región de Arica y Parinacota.

El fiscal Cristian Sanhueza Novoa de la Fiscalía de Arica detalló que “en el Juzgado de Garantía de Arica se formalizó una investigación en contra de una imputada transexual a quien se le formularon cargos por el delito de violación perpetrado en perjuicio de un hombre”.

“El hecho ocurrió en enero del 2023, contexto en el cual esta imputada contactó por redes sociales a la víctima, quien tenía una discapacidad severa de un 50% de sus capacidades ”, explicó.

Agregó que “por medio de este contacto, la imputada concierta con la víctima una reunión, en la cual procede a dirigir a la víctima hacia un inmueble”.

“En ese lugar, lo intimida y procede a cometer el delito de violación. Lo relevante de esta investigación es que durante todo el proceso investigativo la imputada se encontraba prófuga , no comparecía a las procedimientos, estaba inubicable”, explicó.

Pero, “gracias a diligencias investigativas de campo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Arica, se logró pesquisar la ubicación de la imputada en Calama”.

Allá “fue detenida y controlada su detención. Fue formalizada el día de hoy y, debido a la gravedad de los cargos, el Juzgado de Garantía accedió a la petición de la Fiscalía decretando su prisión preventiva”.