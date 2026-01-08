Encuentran a conductor de camión que fue víctima de robo con intimidación y retención en Pudahuel

Un violento robo afectó al conductor de un camión en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana, la tarde de este miércoles. En redes sociales se viralizó el registro de cómo fue abordado por los delincuentes y subido a un vehículo menor, lo que generó un operativo policial, que terminó con el hallazgo del chofer y de la máquina en comunas de la zona sur de la Región Metropolitana.

En el video se aprecia como un grupo de desconocidos interceptó el vehículo que carga que portaba repuestos para vehículos, en la caletera de Vespucio Norte, cerca de San Pablo, donde mediante intimidación hicieron bajar al hombre del tracto, para obligarlo a subir a otro auto.

El mayor Harold Dunker, comisario de la 26° Comisaría Pudahuel, señaló que cerca de las 17 horas, adoptaron un procedimiento por robo con intimidación.

“Un grupo de cuatro o cinco individuos lo interceptaron con un vehículo menor, lo bajaron por la fuerza del vehículo del camión, lo subieron, contra su voluntad obviamente, al vehículo menor y sustrajeron la carga y se llevaron al conductor del lugar”, señaló el mayor.

Con todo, el conductor fue dejado por los delincuentes en la comuna de Lo Espejo, con lesiones menores producto del forcejeo, mientras que el vehículo de carga fue encontrado en Pedro Aguirre Cerda, pero sin su carga.

Respecto al delito en cuestión, el mayor Dunker afirmó que “este es un robo con intimidación, en definitiva, donde la finalidad de llevarse al conductor es evitar que éste haga un llamado inmediato a carabineros o alerta a las policías para poder adoptar algún curso de acción”.

Con todo, fue el dueño de la empresa propietaria del camión, el que se aprestó a formalizar la denuncia, que permitió realizar un seguimiento por el sistema GPS de la máquina, el que posteriormente fue desconectado.

“El conductor está en buenas condiciones, mantiene dolores en los brazos, nos señala que básicamente por el forcejeo que se generó al momento de bajarlo del camión y subirlo al vehículo menor, pero está en buenas condiciones, se le va a contratar lesiones de igual forma”, agregó el policía respecto a la víctima de este delito.

Asimismo, se señaló que el vehículo menor que participó en el atraco y que fue captado en video por automovilistas, cuenta con domicilio en la comuna de La Granja, por lo que las policías realizan diligencias para dar con su paradero.

Además, los policías de la 26° Comisaría de Pudahuel realizan diligencias autónomas como la ubicación de testigos y revisión de cámaras de seguridad, en la búsqueda de antecedentes de apoyen las tareas policiales.

El mayor Dunker agregó que en medio del procedimiento policial del hallazgo del conductor y el camión, cinco personas resultaron detenidas. Los aprehendidos no tendrían vinculación con el robo y su captura se debió a que evadieron la acción policial y que se trasladaban en una camioneta que tenía una patente falsa, pero que la PPU real y el chasis, sí mantenía encargo por robo.