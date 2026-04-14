Encuentran bombas molotov en baños del liceo Lastarria: dos escolares fueron detenidos

Esta jornada, se reportaron nuevos incidentes al interior del Liceo José Victorino Lastarria, en momentos en que encapuchados se preparaban para actuar al interior del recinto educacional de la comuna de Providencia.

Sin embargo, en un video difundido en redes sociales, se puede apreciar que tanto estudiantes como trabajadores del establecimiento intentaron detenerlos y quitarle las capuchas, incluso rociándolos con polvo de un extintor de fuego.

En este marco, personal del recinto halló diversos elementos en uno de los baños del liceo, incluyendo capuchas, guantes, overoles blancos, fuegos de artificio, además de botellas de vidrio con mecha y líquido acelerante para preparar bombas molotov.

Así, efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros retiró los elementos hallados, además de detener a dos de los involucrados, alumnos de 13 y 15 años de edad.

Asimismo, se realizan diligencias para identificar al resto de los participantes en los disturbios.