    Nacional

    Entre 34 y 36°C: declaran alerta roja por calor extremo en provincia de Malleco

    El director regional de Senapred en La Araucanía, Ian Gorayeb, hizo un llamado a la población a protegerse y extremas las precauciones para estas temperaturas extremas, sobre todo en las horas de mayor radiación.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Foto: ATON.

    Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), han declarado este sábado alerta roja para la provincia de Malleco, en la Región de La Araucanía por calor extremo.

    Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se registrará un evento de altas temperaturas extremas en la zona (entre 34 y 36°C) a partir del domingo 18 hasta el martes 20, así como también altas temperaturas en valle, precordillera y cordillera de la región (entre 30 y 33°C).

    Esta alerta para la provincia de Malleco por calor extremo se encuentra vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

    Al respecto, el director regional de Senapred en La Araucanía, Ian Gorayeb, hizo un llamado a la población a protegerse y extremas las precauciones para estas temperaturas extremas, sobre todo en las horas de mayor radiación.

    “Protegerse, resguardarse al interior de la vivienda y si es necesario salir a la hora de mayor radiación usar bloqueador solar, gorro, ropa adecuada para las temperaturas, elementos de protección personal y, como siempre, evitar todo tipo de quema de rastrojos, de basura, uso de máquinas galleteras, asados al aire libre que después se puedan salir de control", indicó.

    “Estamos en una condición compleja, estamos en una condición que además vamos a tener viento puelche el día de hoy sábado y durante el domingo y lunes”, apuntó. “Por lo tanto, hay que extremar las precauciones”.

