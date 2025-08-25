SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Firman contrato para las obras del tren Santiago-Batuco: se espera que esté funcionando para 2030

El tren estará conformado por ocho estaciones, seis de ellas en superficie y dos subterráneas, y se espera que traslade a 35 millones de pasajeros de forma anual.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo la firma del contrato para las obras del tren Santiago-Batuco, el cual busca beneficiar a más de un millón de habitantes de las comunas de Lampa, Quilicura, Renca, Quinta Normal y Santiago.

El contrato es el más grande firmado por EFE en su historia por un monto de $470 millones de dólares, con la Consorcio Constructora Gran Andes SpA, conformado por CRCC, una de las compañías más importantes de China en construcción ferroviaria y dos de sus filiales: CR22 y CRCEB.

El contrato firmado durante la mañana de este lunes abarca el tramo Mapocho–Batuco en superficie, el más extenso del proyecto, así como seis estaciones que se situarán en las comunas de Renca, Quilicura y Lampa.

La ejecución además contempla vías ferroviarias segregadas: dos para pasajeros y una para carga, múltiples puentes ferroviarios y, pasos peatonales y vehiculares desnivelados.

Según destacó el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, “aquí en Renca hemos firmado el contrato con la empresa que va a estar a cargo de llevar adelante la construcción de todo el servicio ferroviario de infraestructura desde Batuco hasta Renca pasando por Lampa, por Quilicura, un proyecto que es estructural para el sector norte de Santiago que apunta en el plan 30/30 de EFE de ir avanzando en servicios de cercanía”.

El proyecto en su totalidad busca significar un ahorro de tiempo de dos horas para las personas de las mencionadas comunas y se espera que traslade a 35 millones de pasajeros de forma anual.

De acuerdo a lo que añadió el ministro, “el proyecto viene a continuación con un tramo que hay que licitar entre Renca y finalmente Quinta Normal pasando por Matucana conectando con las líneas 7 y 5″.

En total son 26 kilómetros, los cuales estarán conectados con 8 estaciones, 6 en superficie y dos subterráneas, conectándose con las líneas de Metro 3, 5 y 7.

Durante el cuarto trimestre de 2025, se espera inicie la licitación del tramo soterrado Mapocho–Quinta Normal, mientras que en diciembre se espera que inicien las obras del tramo en superficie.

En tanto el Presidente de EFE Trenes de Chile, Eric Martin, apuntó que ”son 470 millones de dólares de obras civiles, pero también irán con temas de señalización, temas de energía, porque son trenes eléctricos, pero además con una característica muy singular que es poder hacerlo con plena seguridad porque todos los pasos van a estar desnivelados".

“Eso nos ayuda entonces a que la fricción que se usa a veces entre los ferrocarriles y los vehículos desaparezca y con eso entonces damos certeza y seguridad a viajes que van a ser en hora punta cada seis minutos y en valle van a ser cada ocho, dando por lo tanto la posibilidad cierta de ampliar un espacio territorial para el Gran Santiago”, agregó.

El proyecto contempla en 2027 la llegada de los nuevos trenes para el servicio, y que en 2028 inicie el servicio parcial entre Batuco y Quilicura, con el objetivo de en 2030 estar funcionando en su totalidad.

El alcalde de Renca, Claudio Castro, también destacó el proyecto apuntando que “en el caso de Renca esto significa una revolución de conectividad para nuestra comunidad que va a estar mucho más cerca y mejor conectada con el resto de la ciudad, pero también una oportunidad de construir una mejor ciudad”.

Más sobre:TrenSantiagoBatucoEFE

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos

De sheriff a investigado: Fiscalía indagará rol del alcalde de Curacaví tras detención de cinco imputados en el homicidio

Socialismo Democrático pide ajustes en el comando de Jeannette Jara y apunta contra Darío Quiroga y Camila Miranda

Contactan a Daddy Yankee para el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional y descartan su paso por el Festival de Viña

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

5.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Últimos días con restricción vehicular en la RM: revisa los dígitos y cuándo termina

Últimos días con restricción vehicular en la RM: revisa los dígitos y cuándo termina

Gobierno lanza campaña para convocar nuevas familias de acogida

Gobierno lanza campaña para convocar nuevas familias de acogida

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos
Chile

Declaraciones de esposa de Kaiser contra Kast tensionan pacto con republicanos

De sheriff a investigado: Fiscalía indagará rol del alcalde de Curacaví tras detención de cinco imputados en el homicidio

Socialismo Democrático pide ajustes en el comando de Jeannette Jara y apunta contra Darío Quiroga y Camila Miranda

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda
Negocios

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de “populismo” la cifra de republicanos

Las otras propuestas económicas de Kast: limitar envío de remesas y cambios administrativos al SEIA

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

Los testimonios claves del árbitro y del oficial de la Conmebol que marcarán el futuro de Independiente y la U
El Deportivo

Los testimonios claves del árbitro y del oficial de la Conmebol que marcarán el futuro de Independiente y la U

Rahm gana de nuevo: el Torque de Niemann y Pereira termina sexto en el LIV Golf por equipos

Premier League vuelve a tocar la puerta de Manuel Pellegrini

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años
Cultura y entretención

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años

Contactan a Daddy Yankee para el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional y descartan su paso por el Festival de Viña

Arquitectura Neoandina: creador de los cholets de Bolivia ofrecerá charla en la Usach

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.
Mundo

Antiguo líder del Cartel de Sinaloa “El Mayo” Zambada se declara culpable por crimen organizado en EE.UU.

Hospital Nasser y nuevo asesinato de periodistas: el dramático historial de ataques contra el mayor hospital del sur de Gaza

Trump habló con Putin sobre la posibilidad de limitar sus respectivos arsenales nucleares

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo