“A mí me da vergüenza”: Alcaldesa de Las Condes cuestiona a jefes comunales de oposición que entregaron carta en La Moneda

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, cuestionó duramente a los alcaldes que durante la mañana de este miércoles asistieron a La Moneda con el fin de entregar una carta con propuestas ante el alza de combustibles y solicitar una reunión con el Presidente José Antonio Kast.

“La actitud que han tomado ciertos alcaldes a mí me da vergüenza”, sostuvo la alcaldesa apuntando que “me parece que ir a hacer un show mediático al frente de La Moneda a entregar una carta no es el camino correcto”.

“Los alcaldes lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer es trabajar con nuestros vecinos. Seguir sacándose las cuentas para ver quién tiene la razón o quién no tiene la razón es una actitud que yo creo que es de la política del pasado”, expresó a la vez que realizó un llamado a buscar soluciones.

Es así como la alcaldesa mencionó que están tomando una serie de medidas en la comuna y que “vamos a aumentar los subsidios de alimentación, porque sabemos que hay familias que no se la van a poder. Estamos revisando cada una de las subvenciones que entregamos precisamente para llegar a más vecinos de la comuna”.

En la misma línea, sostuvo que “creo que es súper importante revisar, por ejemplo, y aquí creo que el Gobierno podría tomar esta medida, de que las empresas que puedan efectivamente hagan teletrabajo. Realizar teletrabajo va a implicar que menos personas estén circulando en la calle y por lo tanto gastando menos bencina”.

San Martín además cuestionó las propuestas presentadas por los alcaldes de oposición señalando que “¿Cuánto se demoran esas propuestas? Vamos a seguir proponiendo cosas y discusiones que van a tomar meses, incluso años“, y enfatizando que “las medidas concretas que nosotros estamos proponiendo hoy día tienen que ver directamente con efectos que se van a ver ahora”.

Finalmente, la edil se refirió a la propuesta de los alcaldes de oposición de suspender iniciativas que reduzcan la recaudación fiscal, como la eliminación del pago de contribuciones y eventuales rebajas de impuestos a grandes empresas, mientras se extienda la crisis. Al respecto, mencionó que “las medidas que está tomando el gobierno hoy día son medidas que responden a distintos factores. No es solo un alza o la disminución de ciertos impuestos”.