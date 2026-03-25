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    “A mí me da vergüenza”: Alcaldesa de Las Condes cuestiona a jefes comunales de oposición que entregaron carta en La Moneda

    “Me parece que ir a hacer un show mediático al frente de La Moneda a entregar una carta no es el camino correcto”, sostuvo la alcaldesa.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    La alcaldesa Las Condes, Catalina San Martín.

    La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, cuestionó duramente a los alcaldes que durante la mañana de este miércoles asistieron a La Moneda con el fin de entregar una carta con propuestas ante el alza de combustibles y solicitar una reunión con el Presidente José Antonio Kast.

    “La actitud que han tomado ciertos alcaldes a mí me da vergüenza”, sostuvo la alcaldesa apuntando que “me parece que ir a hacer un show mediático al frente de La Moneda a entregar una carta no es el camino correcto”.

    “Los alcaldes lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer es trabajar con nuestros vecinos. Seguir sacándose las cuentas para ver quién tiene la razón o quién no tiene la razón es una actitud que yo creo que es de la política del pasado”, expresó a la vez que realizó un llamado a buscar soluciones.

    Es así como la alcaldesa mencionó que están tomando una serie de medidas en la comuna y que “vamos a aumentar los subsidios de alimentación, porque sabemos que hay familias que no se la van a poder. Estamos revisando cada una de las subvenciones que entregamos precisamente para llegar a más vecinos de la comuna”.

    En la misma línea, sostuvo que “creo que es súper importante revisar, por ejemplo, y aquí creo que el Gobierno podría tomar esta medida, de que las empresas que puedan efectivamente hagan teletrabajo. Realizar teletrabajo va a implicar que menos personas estén circulando en la calle y por lo tanto gastando menos bencina”.

    San Martín además cuestionó las propuestas presentadas por los alcaldes de oposición señalando que “¿Cuánto se demoran esas propuestas? Vamos a seguir proponiendo cosas y discusiones que van a tomar meses, incluso años“, y enfatizando que “las medidas concretas que nosotros estamos proponiendo hoy día tienen que ver directamente con efectos que se van a ver ahora”.

    Finalmente, la edil se refirió a la propuesta de los alcaldes de oposición de suspender iniciativas que reduzcan la recaudación fiscal, como la eliminación del pago de contribuciones y eventuales rebajas de impuestos a grandes empresas, mientras se extienda la crisis. Al respecto, mencionó que “las medidas que está tomando el gobierno hoy día son medidas que responden a distintos factores. No es solo un alza o la disminución de ciertos impuestos”.

    Más sobre:AlcaldesaLas CondesCatalina San Martín

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