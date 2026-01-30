Fiscal ante prisión preventiva para Vivanco: “El tribunal ha dado por ratificado que tenemos una investigación sólida”

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, afirmó que como Ministerio Público están “satisfechos” con la decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago sobre decretar la prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

La exmagistrada está imputada por los delitos reiterados de cohecho y lavado de activos por coima que recibió y deberá cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva, marcando un hito en la historia del máximo tribunal.

Ante la decisión, la fiscal Wittwer afirmó que están “satisfechos, pero no solo por eso, sino porque el tribunal ha dado por ratificado que tenemos una investigación sólida , que todos los antecedentes expuestos dan cuenta de los delitos que nosotros estamos imputando a la señora Ángela Vivanco y a los coimputados”.

En esa línea, la persecutora aclaró que el juez Cristián Sánchez, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, acogió el planteamiento de la Fiscalía sobre que la libertad de Vivanco constituye “un peligro para la sociedad” debido a la cantidad de delitos cometidos.

Respecto a la importancia del caso, la fiscal señaló que si bien el Ministerio Público investiga a todas las personas con igual “profesionalismo”, apuntó que no hay que “desconocer” la importancia de una investigación a una exministra de la Corte Suprema.

“En este sentido, nosotros extremamos aún más las medidas para que nuestra investigación sea en extremo rigurosa, en extremo profesional y con el mayor celo para que todo esté resguardado, tanto respecto de los derechos de los imputados, como también respecto de que la prueba sea obtenida con autorización judicial y con las mayores garantías posibles”, detalló la persecutora.