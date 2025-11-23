BLACK SALE $990
    Nacional

    Fiscalía indaga muerte del fotógrafo Iván Konar en Lago Ranco

    Personal de Carabineros localizó al adulto mayor en una quebrada de aproximadamente 7 a 8 metros, ya fallecido, tras lo cual Bomberos realizó la extracción con apoyo de unidades especializadas y equipos locales.

    Por 
    Sebastián Escobar F.

    La Fiscalía de Los Ríos investiga la muerte de un adulto mayor de 80 años, cuyo cuerpo fue hallado en una quebrada del sector rural Los Mañíos, en la comuna de Lago Ranco. La denuncia por presunta desgracia activó un operativo de búsqueda de Carabineros horas antes del hallazgo.

    Se trata de Iván Konar, un destacado fotógrafo chileno, reconocido por su trabajo en la captura de paisajes, cultura y vida rural del sur de Chile. Su labor artística se destacó por retratar con sensibilidad y profundidad las comunidades y tradiciones locales, convirtiéndose en un referente en la fotograa documental del país.

    El comandante del Cuerpo de Bomberos de Lago Ranco, Luis Inostroza, detalló que la emergencia se activó tras la denuncia por presunta desgracia. “La búsqueda inicial fue infructuosa y no se logró dar con la persona, por lo que durante la jornada de la mañana (del viernes) se retomó el operativo”, explicó.

    Lago Ranco. TERESA FISCHER

    Finalmente, personal de Carabineros localizó a Konar en una quebrada de aproximadamente 7 a 8 metros, ya fallecido, tras lo cual Bomberos realizó la extracción con apoyo de unidades especializadas y equipos locales.

    El operativo contó también con la participación de Labocar, Carabineros de la Tenencia de Lago Ranco, y Bomberos de Futrono, quienes trabajaron coordinadamente debido a la complejidad del terreno y las maniobras de rescate necesarias.

    El fiscal de turno, Marcelo Leal, dispuso diversas diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte. Entre ellas, se ordenó la concurrencia de personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de La Unión y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, quienes levantaron información en el sitio del suceso para establecer una primera hipótesis investigativa.

    La Fiscalía también instruyó que el cuerpo fuera trasladado al Servicio Médico Legal, donde se realizará la autopsia que permitirá determinar la causa y data de muerte del adulto mayor.

    Hasta el momento, las autoridades mantienen la investigación abierta y no se han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon el deceso.

