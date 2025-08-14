Fiscalía y PDI incautan equipos en dependencias del SII de Rancagua en investigación por fraude de $5 mil millones

La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins y la Policía de Investigaciones concretaron diversas diligencias este jueves, entre ellas una incautación en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Rancagua.

El procedimiento se realizó en el marco de la indagación a un contador por un fraude tributario que habría generado un perjuicio de cerca de $5 mil millones.

El Ministerio Público y la PDI están trabajando para determinar si hubo funcionarios del SII involucrados en el caso que surgió a partir de una denuncia del propio organismo. Personal de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI de Rancagua participa de las labores.

“Estamos investigando la eventual participación de un contador de gran cantidad de contribuyentes y eventualmente algunos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos en distintos delitos tributarios con la finalidad de ocasionar un perjuicio fiscal, pagar menos impuestos o bien obtener devoluciones de manera indebida. Estamos hablando de un perjuicio fiscal superior a los 5.000 millones de pesos”, indicó el fiscal jefe de Fiscalía de Alta Complejidad O’Higgins, Javier von Bischoffshausen.

El persecutor detalló que en la jornada se dio cumplimiento a órdenes de entrada y registro judicial “a diversos domicilios en distintas comunas de la región, incluidas algunas diligencias también en el Servicio de Impuestos Internos”. No se realizaron detenciones.

“En esta etapa estamos recabando información, levantando información de distintas aristas, para en una segunda etapa poder tomar decisiones respecto a formalizar o no, dependiendo del resultado de las mismas”, precisó Von Bischoffshausen.

El fiscal explicó que detectaron distintos sistemas para defraudar, como “la generación de más de 20 sociedades o empresas en un día con la finalidad de obtener autorizaciones por parte del Servicio de Impuestos Internos de documentación tributaria”.

Con esa documentación se generaron falsamente facturas de venta con la finalidad de ser entregadas a otros contribuyentes y de esta manera, bajo distintas fórmulas, lograr rebajas de impuestos o incluso devoluciones.

Los investigadores están evaluando si es que hubo cooperación de funcionarios del SII en esas maniobras.

“Es por ello que hemos realizado algunas diligencias en el Servicio de Impuestos Internos, levantando algunos computadores, notebooks, teléfonos y evidencias relevantes para continuar con esta acción”, indicó el fiscal.