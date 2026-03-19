Formalización caso Bruma: defensa argumenta “conducta imprudente” de víctimas para desestimar homicidio culposo

Este jueves se vive la segunda jornada de formalización de tres tripulantes de la embarcación pesquera “Cobra”, en el marco de la investigación por el hundimiento de la lancha bacalera “Bruma”.

En el Juzgado de Garantía de Coronel, la audiencia en contra del capitán Roberto Mansilla, el piloto Luis Macaya y el jefe de máquinas Jaime Sandoval se lleva a cabo, siendo imputados por el delito de homicidio culposo reiterado, mientras que también se apunta a responsabilidad por parte de la empresa Blumar.

Sin embargo, durante esta jornada la defensa de la tripulación, a cargo del abogado Alejandro Espinoza, manifestó que no es posible indicar que exista homicidio culposo o cuasidelito, ya que la reglamentación marítima se cumplió a cabalidad, con la existencia de una rotación de vigías el día del hecho.

De hecho, el defensor apuntó que desde la embarcación Bruma existen negligencias en cuanto a los procedimientos que debían seguir al fondearse —maniobra náutica para inmovilizar la embarcación lanzando una o más anclas al fondo marino—, siendo las razones que llevan al accidente.

Entre los argumentos que entregó Espinoza, señaló que “el último elemento que impide la imputación objetiva es la conducta imprudente de la víctima. Evidentemente, no es grato ni menos popular referirnos a este tema, pero es nuestra obligación como abogados de la defensa”.

“La conducta de las propias víctimas, imprudente y con infracción de reglamento, en este caso influyó decisivamente en el resultado y eso también impide imputar objetivamente dicho resultado a mis representados”, agregó.

Dentro de lo que explicó la defensa, indicó que los datos del certificado de navegabilidad de la lancha Bruma no coinciden con las pericias que encargaron a especialistas de la Universidad Austral, ya que “esta lancha había sido alargada y la eslora no era de 14 metros, sino de 17 metros y fracción”.

Asimismo, apuntó que el lugar donde se fondeó la Bruma era “en un lugar de alto tráfico marítimo” y que ellos no informaron la ubicación exacta de ello. “Se debería estar acreditado en la causa, adicionalmente, que la tripulación del Bruma no reaccionó frente al inminente abordaje con el Cobra”, indicó Espinoza.

“No existió aviso por el canal de emergencia, que lo escuchan; es abierto, se ocupa solo para ese efecto, abierto para todas las embarcaciones que circulan por la zona. No existieron señales audibles, luminosas, no existió ningún intento de la tripulación por levantar el fondeo a objeto de que la Bruma moviera su posición y evitara el curso de colisión”, explicó.