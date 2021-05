Formalizarán por “Ley Emilia” a conductor que causó muerte de menor de 12 años y se dio a la fuga en Peñalolén

Por la “Ley Emilia” será formalizado un hombre que sería el autor de un atropello con resultado de muerte contra un menor de 12 años, registrado el fin de semana en la comuna de Peñalolén, y que durante esta jornada fue detenido por personal de Carabineros.

El atropello se registró el sábado en la Av. Los Presidentes, cuando el niño paseaba a su perro y fue embestido por un vehículo que circulaba a alta velocidad, cuyo conductor se dio a la fuga.

Los hechos fueron registrados por cámaras de seguridad de la zona.

El mayor Cristian Bichet, de la Subcomisaría Peñalolén, informó que el personal policial “logra dar el día de hoy, cerca de las 14 horas, con el conductor del vehículo que ocasiona este accidente, el cual no detuvo la marcha, no prestó auxilio a la víctima y no dio cuenta del hecho a ninguna autoridad”.

El funcionario agregó que se encontró el vehículo involucrado en el atropello, al cual se le hicieron pericias, “logrando el esclarecimiento del hecho”. “El autor está confeso y pasaría mañana (martes) a control de detención”, destacó.

Por su parte, el fiscal que lleva el caso indicó que en esta situación “se aplica la Ley Emilia”, legislación que implica al menos un año de cárcel efectiva para los conductores que en estado de ebriedad causen lesiones graves o graves gravísimas, y que también establece como delito el fugarse del lugar de los hechos y negarse a realizarse la alcoholemia.