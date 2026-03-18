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    Funcionario de la PDI repele con su arma de fuego robo a local de comida en Estación Central: dos delincuentes resultaron baleados

    A raíz del hecho los dos delincuentes fueron trasladados hasta recintos asistenciales con el fin de tratar sus lesiones.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    PDI

    Dos delincuentes baleados dejó un intento de robo a un local de comida ubicado en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

    Los hechos se registraron en horas de la noche, cuando los sujetos, que se transportaban en una motocicleta y portaban una mochila de ‘delivery’, llegaron hasta el lugar intimidando a los dependientes y sustrayendo diferentes especies.

    Según detalló el subprefecto René Quintanilla, jefe de la Biro Centro Norte de la PDI, “Es en ese momento cuando un funcionario de la PDI, se identifica como detective, frustra el delito, los sujetos huyen, uno de ellos amenaza al detective, es en ese momento cuando efectúa los disparos para repeler el ataque, deteniendo al sujeto en la vía pública, porque ya había huido del lugar”.

    De acuerdo a lo que añadió, el segundo sujeto forcejeó con uno de los dependientes y cuando intenta huir es que se encuentra con el detective quien nuevamente utiliza su arma de fuego.

    A raíz del hecho es que se logró la detención de dos individuos, ambos extranjeros, los que fueron trasladados hasta un recinto asistencial para tratar sus heridas.

    Finalmente, según detalló el funcionario de la PDI, “se incauta un arma con la serie borrada. A la vista de nosotros es un arma verdadera con munición 9 milímetros, la cual fue fijada, fue levantada y será periciada por el laboratorio criminalística de nuestra institución”.

    Más sobre:PolicialPDIRoboEstación Central

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