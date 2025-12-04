Funcionarios de Gendarmería denuncian agresión por parte de dirigente gremial

Desde Gendarmería denunciaron una egresión por parte de un dirigente gremial contra funcionarias de la institución.

Según dieron a conocer a través de un comunicado firmado por la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, un dirigente perteneciente a AGECH, ingresó sin autorización a una reunión que se llevaba a cabo en dependencias del Centro Penitenciario de San Felipe a raíz del despoblamiento temporal de la unidad y la reubicación de los funcionarios, agrediendo de forma física y verbal a quienes estaban presentes.

"Sin autorización previa, ingresaron a la oficina del Alcaide de forma totalmente descontrolada Dirigentes Gremiales, liderados por el Sargento 2° F.S.R. perteneciente a AGECH, quien abruptamente, habría tomado con sus propias manos a quienes eran entrevistados en ese momento para luego proferir diversas amenazas y agresiones", mencionan.

De acuerdo a lo que detallaron, a raíz del hecho resultó con lesiones una funcionaria de Gendarmería la cual fue diagnosticada con “herida erosiva visible en su brazo derecho”, al tratar de defenderse.

“El Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, viene en rechazar categóricamente la conducta violenta y matonesca protagonizada por el dirigente gremial de AGECH, este tipo de conductas y otras nos parecen inaceptables las cuales nos obligan a replantear la verdadera necesidad de la continuidad de las organizaciones gremiales al interior de Gendarmería de Chile", expresan.

Según cuestionan desde la entidad ”ciertos dirigentes gremiales con el transcurso del tiempo se han transformado en agentes altamente nocivos para la institución y que constantemente presentan conductas agresivas y violentas con sus propias pares y sobre todo con sus superiores jerárquicas femeninas, que dan cuenta de la indisciplina, pérdida de valores, de códigos y una completa deformación de aquellas características que debieran diferenciarnos como funcionarios uniformados".

Finalmente realizan un llamado para que se lleve a cabo una “rápida y efectiva investigación de los hechos, como así mismo las máximas y oportunas sanciones administrativas, para lo cual hemos puesto a nuestro equipo jurídico a disposición de las afectadas, con el fin de que se logren condenas ejemplarizadoras por este tipo de conductas repudiables."