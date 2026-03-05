Futura ministra Steinert visita Cesfam en San Bernardo: “Nos vamos con varios puntos para trabajar de manera urgente”

La futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, sostuvo, en la Municipalidad de San Bernardo, una reunión de trabajo con el alcalde Christopher White, con el objetivo de analizar la situación de seguridad en la comuna y coordinar acciones para fortalecer la protección de los vecinos y de los servicios públicos.

Tras el encuentro, ambas autoridades se trasladaron hasta el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Raúl Brañes, recinto que en los años recientes ha debido implementar diversas medidas de resguardo, entre ellas puertas blindadas y un sistema de botón de pánico, debido a una serie de delitos que afectaron a su personal y a usuarios.

“Nos vamos con varios puntos para trabajar de manera urgente para que las personas que trabajan y quienes concurran a los centros de salud se sientan seguras”, manifestó la futura autoridad, tras la visita.

Steinert recalcó que “la idea de este Ministerio de Seguridad y la propuesta es que no exista ningún territorio de la nación en donde no se pueda ingresar o estar en forma tranquila”.

“Yo agradezco al alcalde, porque sé e insisto que la única forma en que podamos llegar a ese objetivo es trabajando juntos, los distintos alcaldes, gobernadores, senadores, diputados, ministerios”, planteó.

En esa línea, la exfiscal dijo que el mandato del Presidente electo, José Antonio Kast, en materia de seguridad “es trabajar en forma coordinada y con todos los actores del sistema”.

Durante la visita, la futura ministra Steinert y el alcalde White recorrieron las instalaciones del establecimiento, donde pudieron conocer en terreno las medidas adoptadas para resguardar tanto a funcionarios de la salud como a los usuarios que acuden.

La instancia permitió dialogar sobre la importancia de fortalecer la seguridad en recintos de salud y avanzar en estrategias de coordinación entre el nivel central y los gobiernos locales para enfrentar situaciones de riesgo que afectan a las comunidades, explicaron desde el entorno de la futura ministra.