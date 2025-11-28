Gajardo dice que “todo estaba funcionando” en fuga de reo de Colina II y “lo que falló fue el control de los funcionarios”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la fuga del reo de Colina II, el cual fue recapturado durante la jornada del jueves apuntando que los diferentes controles estaban funcionando al momento del escape y “lo que falló fue el control de los funcionarios”.

En conversación con Radio Pauta, es que el titular de Justicia abordó lo ocurrido apuntando que “esa fuga no debió haber ocurrido” y añadiendo que “fallaron distintos tipos de protocolos”.

Según explicó el ministro, “una persona que tuvo mucho tiempo sin que, a pesar de que las cámaras daban cuenta de que estaba merodeando, logró saltar todos los controles de seguridad. Entonces, fallaron controles”.

De acuerdo a lo que explicó el ministro “tanto las cámaras de televisión, las cámaras de seguridad, el sensor de movimiento, todo estaba funcionando. Ahí lo que falló fue el control de los funcionarios de Gendarmería, y por eso Gendarmería dispuso las medidas que dispuso”.

A raíz de la fuga desde Gendarmería dieron a conocer la suspensión de seis funcionarios, debido a su responsabilidad en lo hechos ocurridos.

Gajardo, además destacó la rapidez en la recaptura de este sujeto apuntando que “se fugó el domingo y fue recapturado rápidamente con el trabajo coordinado, porque ese mismo domingo, cuando se fuga, inmediatamente se establece el protocolo de fuga que tenemos con el Ministerio de Seguridad y Carabineros. Se dispuso un amplio operativo y se logró la recaptura el día de ayer”.

Finalmente Gajardo se refirió a estos hechos señalando que “son recurrentes en los sistemas penitenciarios” pero añadiendo que “a pesar de que tenemos un 40% más de población privada de libertad, tenemos menos fugas que las que había en gobiernos anteriores”.