Gendarmería suspende a seis funcionarios tras fuga de reo desde Colina II y se tramita su retiro: entre ellos el jefe del recinto

Esta tarde, desde Gendarmería confirmaron la suspensión de seis funcionarios de la institución, para quienes se tramita su expulsión de la institución, debido a su responsabilidad en la fuga de un reo desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II, en la Región Metropolitana.

Cabe recordar que el domingo un sujeto identificado como Amílcar Olivares Cárdenas, de 46 años e imputado por el delito de robo con intimidación, se fugó luego de evadir los controles penitenciarios, siendo recapturado durante este jueves en la comuna de Lo Espejo, por personal de carabineros.

En ese contexto, es que desde la institución penitenciaria, confirmaron que el sumario administrativo abierto desde el día de la fuga ya dio sus primeros resultados, lo que motivó la suspensión de seis gendarmes.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, afirmó que “en cuanto a las responsabilidades administrativas, por negligencias inexcusables en los procedimientos y protocolos internos, condiciones que facilitaron la evasión del sujeto desde Colina II, se ordenó un sumario administrativo q ue arrojó como medida inmediata de la suspensión de seis funcionarios, comenzando con el jefe del establecimiento”.

En esa línea, el jefe nacional de la institución penitenciaria calificó que los hechos detectados por el sumario son una “cadena de fallas garrafales, injustificadas, y que en proporción a las mismas se han tomado estas medidas inevitablemente”.

Durante el punto de prensa en que se comunicó la recaptura del delincuente, Pérez confirmó que esta jornada “hemos iniciado la notificación de las desvinculaciones, es decir, los llamados a retiro de las personas que tienen responsabilidad evidente de acuerdo a los antecedentes que recopilamos”.