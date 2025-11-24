BLACK SALE $990
    Nacional

    Había cumplido condena previa y conocía la cárcel: Revelan identidad de reo que se fugó desde Colina II

    El interno de 46 años, imputado por robo con intimidación y con antecedentes de haberse escapado de otro recinto en 2009, evadió los controles de Gendarmería este domingo del Centro de Cumplimiento Penitenciario de alta seguridad.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    María Catalina Batarce

    La tarde de este domingo, las autoridades confirmaron la fuga de Amílcar Olivares Cárdenas, de 46 años, desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II, en la zona norte de la Región Metropolitana.

    El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, informó que el interno, imputado por robo con intimidación, logró evadir los controles del penal a las 17.27 horas, activando de inmediato un operativo de búsqueda en coordinación con Carabineros y la Policía de Investigaciones.

    “La prioridad hoy día es lograr su recaptura”, señaló la autoridad, quien además confirmó que Olivares ya había protagonizado una fuga en 2009, lo que obliga a revisar por qué no se reforzó su vigilancia pese a esos antecedentes.

    Al respecto, explicó que el interno tenía un conocimiento acabado de la estructura del penal, pues en el pasado se desempeñó como mozo dentro de la unidad, lo que le permitió identificar rutas de escape.

    “Este es un individuo de alto compromiso delictual, con un perfil criminógeno que requiere máxima atención”, agregó Muñoz.

    Según la información preliminar, Olivares habría saltado una pandereta en la parte frontal del establecimiento, vulnerando tanto la guardia interna como la guardia armada, para luego huir en dirección desconocida.

    El inspector operativo de Gendarmería, coronel Mario Cid, detalló que inmediatamente se dio aviso a las policías y se desplegaron las unidades especiales de la institución para realizar un censo de la población penal y descartar otras evasiones.

    “En primera línea podemos confirmar que no hay otro interno fugado, pero por protocolo se revisa módulo por módulo”, indicó.

    Cid recalcó que este tipo de hechos deben ser investigados a fondo y recordó que “no existe sistema penitenciario en el mundo que no haya tenido algún tipo de fuga”.

    Por su parte, el director regional metropolitano de Gendarmería, coronel Héctor Labrín, precisó que la evasión se consumó a las 17.27 horas, tras vulnerar los controles internos y externos del penal.

    En este sentido, aclaró que Olivares se encontraba en Colina II desde julio, pero ya conocía el recinto porque había cumplido condena allí anteriormente.

    “Hoy lo que nos corresponde es levantar los antecedentes, realizar los sumarios administrativos y determinar las responsabilidades del personal de servicio”, señaló.

    El oficial agregó que el caso fue informado al Ministerio Público y que tanto Carabineros como la PDI están a cargo de la recaptura.

