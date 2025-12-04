Gendarmería interpone denuncia y abre sumario tras presunta agresión de dirigente sindical a tres funcionarias de la institución

Luego de que esta mañana la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios denunciara que un dirigente gremial agredió a funcionarias de Gendarmería, la institución dio a conocer durante la tarde de este jueves las medidas que tomó al respecto.

La citada asociación comunicó en primera instancia que durante una reunión entre funcionarios en el Centro Penitenciario de San Felipe, un dirigente gremial de la Asociación de Gendarmes de Chile con el grado de sargento 2do, agredió física y verbalmente a quienes estaban en ese momento en la sala. Una funcionaria, según relató la asociación de oficiales penitenciarios, resultó con una herida erosiva en su brazo derecho mientras intentaba defenderse.

Mediante un comunicado Gendarmería informó que “de manera inmediata la institución interpuso una denuncia ante el Ministerio Público. Asimismo, se ordenó un sumario administrativo para determinar la responsabilidad y eventuales sanciones para el funcionario agresor".

Respecto del incidente, acotaron que éste “se produjo en contexto de una reunión de trabajo al interior de la Unidad, momento en que el dirigente irrumpió de forma intempestiva y violenta junto a otros representantes gremiales, agrediendo físicamente a una funcionaria y verbalmente a otras dos”.

La institución encargada de la seguridad penitenciaria, además, cerró su intervención manifestando su rechazo “cualquier conducta agresiva hacia nuestro personal” y aseguraron que las gendarmes agredidas cuentan con su “total apoyo”.