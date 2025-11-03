General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

El decano de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, con el acuerdo unánime del Consejo de Facultad, otorgó el Premio Facultad de Derecho 2025 a los egresados de la Escuela: la general inspector y contralora general de Carabineros, Karina Soza; y el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera.

El decano expresó que ambos profesionales “cumplen cabalmente con los requisitos establecidos para ser merecedores del premio , pues en su trayectoria de servicio han representado los valores que este reconocimiento implica y que permitirían a la Facultad rendirles un homenaje por su labor”.

En su intervención ante el consejo, el profesor Ruiz-Tagle destacó que ellos “han demostrado coraje y que, a través del derecho y del ejercicio de la profesión jurídica han enfrentado problemas graves de seguridad pública, como el crimen organizado, y lo han hecho de manera decidida y clara”.

Defensa de derechos humanos y persecución del crimen organizado

En la elección de la general Karina Soza, el profesor destacó su mérito como una de las dos primeras mujeres en asumir el más alto rango jerárquico institucional y el hecho de desempeñar en la actualidad una función de fiscalización fundamental como contralora general de Carabineros.

Sin embargo, hizo un especial énfasis en su rol como directora de la Dirección de Derechos Humanos y Protección de la Familia de la institución, cargo desde el cual impulsó el Programa de Formación en Derechos Humanos para funcionarios de la policía que atienden a la población vulnerable en las comisarías de la Región Metropolitana, iniciativa que se desarrolla en la Facultad de Derecho de Universidad de Chile bajo la conducción de docentes de la Escuela.

En tanto, con el fiscal Mario Carrera Guerrero el decano Ruiz-Tagle destacó su liderazgo en juicios emblemáticos. “Encabezó el proceso contra la banda de ‘Los Gallegos´, vinculados al Tren de Aragua, por el cual recibió amenazas de muerte tanto él como todo un juzgado. Finalmente condenó a 34 de sus miembros”, afirmó.

Asimismo, relevó que, por encargo del Fiscal Nacional Ángel Valencia, el egresado de la U, de Chile asumió la investigación por los casos de corrupción que afectan al ex fiscal Manuel Guerra.