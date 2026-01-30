Gobierno declara emergencia agrícola para la Región de la Araucanía por los incendios forestales

Ante los incendios forestales que han afectado a la Región de la Araucanía, el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, ha decidido declarar emergencia agrícola para toda la región.

La medida se decretó en base a los daños productivos que han dejado los incendios forestales que han afectado a la región durante las últimas semanas.

Al respecto, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, señaló que esta medida “tiene por objetivo agilizar la entrega de ayudas para ir reponiendo las pérdidas de los agricultores afectados y también ir en apoyo de las familias que se han visto damnificadas”.

“Seguimos trabajando en la aplicación de la Ficha de Afectación Agrícola (FAS) para poder dar respuesta a las necesidades que generó esta emergencia entre los agricultores de la región de La Araucanía”, sostuvo.

Así, con la declaración de la emergencia agrícola se dispondrán recursos y ayudas para aquellos productores agrícolas y habitantes de zonas rurales, previo catastro coordinado por la autoridad.