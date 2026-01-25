Senapred reporta 12 incendios forestales en combate en el país: más de 42 mil hectáreas afectadas en el centro-sur

Más de 42 mil hectáreas han resultado afectadas por los incendios forestales que se desarrollan en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, según informó el Consolidado Nacional de Incendios Forestales del Servicio Nacional de Prevención ante Desastres (Senapred).

La cifra da cuenta de la magnitud del impacto territorial que ha tenido esta emergencia, concentrada principalmente en la Región del Biobío, donde se mantienen los focos de mayor extensión y complejidad.

De acuerdo con el informe, a nivel nacional se registran 12 incendios en combate, 34 controlados y uno extinguido, mientras diversas regiones del país permanecen bajo alertas rojas, amarillas y tempranas preventivas, en función del comportamiento del fuego y de las condiciones meteorológicas.

En ese contexto, Biobío se mantiene bajo Alerta Roja por incendios forestales desde el 17 de enero, además de una Alerta Amarilla por calor intenso vigente desde el 24 del mismo mes.

Regiones y comunas afectadas

La Región del Biobío concentra la mayor superficie afectada, con más de 30.800 hectáreas dañadas por incendios activos y controlados. Entre los siniestros más extensos se encuentran Trinitarias, en la comuna de Concepción, con 15.541 hectáreas, y Rancho Chico, también en Concepción, con 7.231 hectáreas, ambos en combate.

A estos se suman Rucahue Sur, en Laja, con 4.123 hectáreas, y San Lorenzo, en Florida, que alcanza las 3.968 hectáreas, igualmente en combate. En la comuna de Tomé, el incendio Punta de Parra II se mantiene bajo observación.

En la Región de Ñuble, la superficie afectada alcanza cerca de 7.580 hectáreas, con incendios relevantes en las comunas de Ránquil, Quillón y Pinto. Destaca el siniestro Perales Biobío, en Ránquil, con 5.100 hectáreas, junto a Rahuil Bajo, con 500 hectáreas, ambos actualmente controlados. En Quillón, el incendio Monte Negro ha afectado 1.500 hectáreas y se encuentra controlado, mientras que San Lorenzo, con 445 hectáreas, continúa en combate. En tanto, el incendio Reserva Ñuble, en la comuna de Pinto, registra una afectación de 36,27 hectáreas.

Por su parte, la Región de La Araucanía suma aproximadamente 3.770 hectáreas dañadas, distribuidas en distintas comunas. El incendio de mayor extensión es Alboyanco, en Angol, con 1.945 hectáreas, actualmente controlado. Le siguen Codihue, en Nueva Imperial, con 856 hectáreas, y El Lingue Bajo 4, en Lumaco, con 473,6 hectáreas, ambos controlados.

En Temuco, el incendio Conoco Chico registra 473,6 hectáreas afectadas, mientras que Vega Redonda, en Vilcún, alcanza 24,4 hectáreas. En Lonquimay, el incendio Troyo permanece en combate, con una afectación de 1 hectárea.

La emergencia ha tenido además un impacto significativo en la población y la infraestructura. A nivel nacional se reportan 2.707 viviendas destruidas, de las cuales 2.417 corresponden a la Región del Biobío, 287 a Ñuble y 3 a La Araucanía.

El número total de damnificados asciende a 21.649 personas, concentrándose mayoritariamente en Biobío. Asimismo, se contabilizan 21 personas fallecidas, 327 lesionados y 341 personas albergadas, todas en la Región del Biobío.

En materia operativa, el combate de los incendios considera el despliegue de 142 aeronaves, junto a miles de efectivos de Conaf, Senapred, Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Bomberos, además de recursos aportados por empresas forestales. Desde el inicio de la emergencia, también se han enviado 214 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) a la población de las regiones afectadas.