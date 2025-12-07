Gobierno defiende expropiación de terreno de megatoma en San Antonio

A raíz de los diversos cuestionamientos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aclaró mediante una declaración la legalidad del proceso de expropiación del terreno en el Cerro Centinela. " Una sentencia judicial que ordena un desalojo debe cumplirse, pero no extingue la utilidad pública ni la facultad expropiatoria del Serviu, ni convierte el inmueble en inexpropiable" , explicaron.

El comunicado va en respuesta a las críticas recibidas por parte de diferentes actores, entre ellos, diputados de oposición, quienes solicitaron a Contraloría la revisión de la orden de expropiación de 100 de las 215 hectáreas que conforman el predio y que anunció el Gobierno el pasado martes 2 de diciembre.

Según el Minvu, la expropiación para este caso no corresponde a una estrategia para evitar el desalojo, sino que tiene la finalidad de “implementar los programas habitacionales del ministerio, con un plan habitacional que pueda, además, integrar a otras familias y forma parte de las medidas para dar cumplimiento a la sentencia de los Tribunales de Justicia”.

En la declaración mencionan algunas normas como el articulo 19 N° 24 de la Constitución, el cual dice que “esta autorización implica la atribución de la potestad expropiatoria al ente público y la determinación de las causales por las que se autoriza la expropiación o causa expropiandi (utilidad pública o interés nacional) . Este elemento debe estar presente al dictarse el acto expropiatorio y mantenerse hasta su cumplimiento”.

Para el Gobierno, explica la declaración, el caso de la toma en Cerro Centinela representa “ una situación de urgente necesidad habitacional que afecta a más de once mil personas inscritas ”, según cifras del catastro oficial de campamentos del Minvu del año 2024.

Sobre los derechos de los propietario, en este caso la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., quienes ya anunciaron que tomarán acciones legales en contra de esta medida, en la declaración el Gobierno señala que podrán ejercer los derechos que la ley les concede.

“Debe recordarse que, en el marco del proceso expropiatorio, hay una comisión de expertos, la que definirá el monto de la indemnización provisional. De considerar las personas propietarias que les representa un daño patrimonial, tienen las facultades de apelar ante el Tribunal competente ”, señala el comunicado.