VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno defiende expropiación de terreno de megatoma en San Antonio

    A propósito del requerimiento de diputados de oposición, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hicieron un llamado a evitar la polarización y el escalamiento del conflicto.

    Por 
    Antonella Cicarelli
    Gobierno precisa aspectos judicial sobre expropiación de terreno de megatoma en San Antonio. FOTO: Juan Gonzalez/Aton Chile JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

    A raíz de los diversos cuestionamientos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aclaró mediante una declaración la legalidad del proceso de expropiación del terreno en el Cerro Centinela. "Una sentencia judicial que ordena un desalojo debe cumplirse, pero no extingue la utilidad pública ni la facultad expropiatoria del Serviu, ni convierte el inmueble en inexpropiable", explicaron.

    El comunicado va en respuesta a las críticas recibidas por parte de diferentes actores, entre ellos, diputados de oposición, quienes solicitaron a Contraloría la revisión de la orden de expropiación de 100 de las 215 hectáreas que conforman el predio y que anunció el Gobierno el pasado martes 2 de diciembre.

    Según el Minvu, la expropiación para este caso no corresponde a una estrategia para evitar el desalojo, sino que tiene la finalidad de “implementar los programas habitacionales del ministerio, con un plan habitacional que pueda, además, integrar a otras familias y forma parte de las medidas para dar cumplimiento a la sentencia de los Tribunales de Justicia”.

    En la declaración mencionan algunas normas como el articulo 19 N° 24 de la Constitución, el cual dice que “esta autorización implica la atribución de la potestad expropiatoria al ente público y la determinación de las causales por las que se autoriza la expropiación o causa expropiandi (utilidad pública o interés nacional). Este elemento debe estar presente al dictarse el acto expropiatorio y mantenerse hasta su cumplimiento”.

    Para el Gobierno, explica la declaración, el caso de la toma en Cerro Centinela representa “una situación de urgente necesidad habitacional que afecta a más de once mil personas inscritas”, según cifras del catastro oficial de campamentos del Minvu del año 2024.

    Sobre los derechos de los propietario, en este caso la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., quienes ya anunciaron que tomarán acciones legales en contra de esta medida, en la declaración el Gobierno señala que podrán ejercer los derechos que la ley les concede.

    “Debe recordarse que, en el marco del proceso expropiatorio, hay una comisión de expertos, la que definirá el monto de la indemnización provisional. De considerar las personas propietarias que les representa un daño patrimonial, tienen las facultades de apelar ante el Tribunal competente”, señala el comunicado.

    Finalmente en la declaración cerraron diciendo que es necesario hacer un llamado a evitar la polarización y que el conflicto siga escalando. “El Gobierno ha propuesto caminos institucionales para dar cumplimiento al fallo judicial y entregar una solución equilibrada a un problema complejo y multidimensional en el marco de la legalidad, y con respeto a los derechos de todos los involucrados en esta situación que es excepcional, por las características del campamento y su envergadura”.

    Más sobre:megatomaSan AntonioValparaísoCerro CentinelaContraloríaMinvuGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desbordes anuncia sumario por presunta participación de dos profesores del Instituto Nacional en hechos delictuales

    Elizalde enfatiza que desalojo de megatoma de San Antonio en cerro Centinela será “implementado en este gobierno”

    Netanyahu anuncia que Israel se prepara para iniciar la segunda fase del plan de paz impulsado por Trump

    Más de 3.500 vecinos asistieron al encendido del árbol de Navidad en el Palacio Falabella de Providencia

    Cuarto proceso del subsidio eléctrico suma más de 84 mil nuevas postulaciones y prepara nómina definitiva para febrero

    Codina por desalojo del cerro Centinela: “Las tomas no pueden seguir siendo la forma de acceder a una vivienda”

    Lo más leído

    1.
    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    2.
    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    3.
    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    4.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Metro extiende horario de algunas estaciones por conciertos de Los Jaivas y Anuel AA este domingo

    Metro extiende horario de algunas estaciones por conciertos de Los Jaivas y Anuel AA este domingo

    Gobierno defiende expropiación de terreno de megatoma en San Antonio
    Chile

    Gobierno defiende expropiación de terreno de megatoma en San Antonio

    Desbordes anuncia sumario por presunta participación de dos profesores del Instituto Nacional en hechos delictuales

    Elizalde enfatiza que desalojo de megatoma de San Antonio en cerro Centinela será “implementado en este gobierno”

    Capital de riesgo en 2026: liquidez al alza pero filtros más duros
    Negocios

    Capital de riesgo en 2026: liquidez al alza pero filtros más duros

    Cuarto proceso del subsidio eléctrico suma más de 84 mil nuevas postulaciones y prepara nómina definitiva para febrero

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino
    Tendencias

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Un mapache ebrio irrumpió en una botillería en Virginia y lo encontraron desmayado en el baño

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    “Es un punto de inflexión para volver con más fuerza”: el sentido mensaje de Iquique a sus hinchas tras descender a la B
    El Deportivo

    “Es un punto de inflexión para volver con más fuerza”: el sentido mensaje de Iquique a sus hinchas tras descender a la B

    Lando Norris acaba con la racha de Max Verstappen y se corona campeón de la Fórmula 1

    Mohamed Salah incendia al Liverpool y abre la puerta de salida: “El club me ha traicionado”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”
    Cultura y entretención

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    Netanyahu anuncia que Israel se prepara para iniciar la segunda fase del plan de paz impulsado por Trump
    Mundo

    Netanyahu anuncia que Israel se prepara para iniciar la segunda fase del plan de paz impulsado por Trump

    OEA pide agilizar escrutinio en Honduras en medio de denuncias de fraude y ventaja mínima entre candidatos

    Militares afirman haber destituido al presidente de Benín mientras gobierno desmiente éxito en golpe de Estado

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile