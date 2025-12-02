A dos días de que se cumpla plazo de desalojo gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio
El proyecto contempla el uso de las facultades legales del Minvu para expropiar y adquirir casi la mitad de las 215 hectáreas del predio ocupado, para dar solución habitacional a las familias que residen en el campamento y evitar el desalojo.
A inicio de noviembre la Corte de Apelaciones de Valparaíso estableció un plazo de 30 días para desalojar a los habitantes del terreno de 215 hectáreas ubicado en la comuna de San Antonio cuyos propietarios son empresarios de la Constructora Inmobiliaria San Antonio. Ese período vence este jueves 4 de diciembre.
En consecuencia, la Corte instruyó a la Municipalidad de San Antonio y a los ministerios del Interior, Seguridad Pública, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social y Familia a implementar en el mismo periodo un albergue para los ocupantes de la denominada “toma más grande de Chile”.
Sin embargo, a dos días de que se cumpla el plazo otorgado por la medida judicial el Gobierno de Chile anunció la decisión de impulsar un proyecto habitacional como solución definitiva e integral para las familias del campamento Cerro Centinela.
De esta manera, se busca mitigar el problema humanitario, con costos sociales y económicos, tanto para las familias y la ciudad de San Antonio como para el Estado, que constituye el desalojo de más de 10 mil personas.
La solución anunciada por el gobierno se presenta luego de que no se alcanzara un acuerdo con los propietarios del predio, tras un proceso de diálogo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el municipio de San Antonio, donde se constituyó una comisión técnica encargada de reportar las condiciones de venta.
Para llevar a cabo el nuevo proyecto habitacional, se contempla el uso de las facultades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Serviu de la región de Valparaíso, en el marco del ordenamiento legal y constitucional, para expropiar y adquirir el lote 1-A del terreno, que corresponde a 100 de las 215 hectáreas.
Con todo, el desalojo continúa en marcha considerando el mandato legal, con lo que el 4 de diciembre se tiene que presentar el plan de acción.
