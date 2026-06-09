Operativo por presunta red de tráfico de drogas y corrupción en cárcel de Illapel deja 16 detenidos, incluidos cinco gendarmes

Un amplio operativo desplegado por la Fiscalía Regional de Coquimbo, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería permitió la detención de 16 personas en el marco de una investigación por presuntos delitos de asociación criminal, tráfico de drogas, cohecho, ingreso de elementos ilícitos a recintos penitenciarios y lavado de activos. Entre los aprehendidos figuran cinco funcionarios de Gendarmería.

Las diligencias forman parte de una investigación liderada por el equipo SAC (Sistema de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad) de la Fiscalía Regional de Coquimbo junto a la Fiscalía de Illapel, y contemplaron allanamientos tanto en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Illapel como en inmuebles ubicados en las comunas de Illapel, Salamanca, Quilicura y Tomé.

El procedimiento, denominado “El Dorado”, consideró la ejecución de 21 órdenes de entrada y registro autorizadas judicialmente. Durante los allanamientos fueron incautados teléfonos celulares, cannabis sativa, ketamina, éxtasis, clonazepam, dinero en efectivo y cinco vehículos motorizados, además de otras especies de interés para la investigación.

Según informó el Ministerio Público, de los 16 detenidos, 14 corresponden a personas que mantenían órdenes de detención vigentes en el marco de la investigación, mientras que otros dos fueron aprehendidos por delitos flagrantes detectados durante las diligencias.

Desde la Fiscalía Regional de Coquimbo señalaron que las diligencias apuntan a esclarecer hechos que “serían delitos como asociación criminal, tráfico de drogas, cohecho, ingreso de elementos ilícitos a recinto penitenciario y lavado de activos”, en una causa que involucra actuaciones tanto dentro como fuera del recinto penal de Illapel.

El Ministerio Público informó además que, debido a que las diligencias continúan en desarrollo y se mantienen bajo reserva, no se entregarán mayores antecedentes hasta después de la audiencia de control de detención y formalización de la investigación.

Se espera que los 16 imputados comparezcan este jueves ante el Juzgado de Garantía de Illapel para el respectivo control de detención.