Nacional

Gobierno presenta recurso de amparo y reposición para revertir libertad condicional de agresor de Nabila Rifo

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, aseguró que como Ejecutivo no están de acuerdo y que "se debe oír a la víctima antes de tomar una decisión de este tipo y Nabila no fue oída".

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
Mauricio Ortega

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, confirmó que el gobierno presentará un recurso de amparo y otro de reposición luego de que la Corte de Apelaciones de Coyhaique concediera la libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado por la agresión contra su expareja, Nabila Rifo.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2016 cuando la mujer fue golpeada por su entonces pareja y padre de dos de sus cuatro hijos. Producto de la agresión, la víctima perdió ambos ojos.

Anteriormente, la secretaria de Estado mencionó que apelarían a la decisión del tribunal, y confirmó que presentarán dos tipos de recursos. “Una vez conocimos esta decisión, instruimos al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que actuó como querellante hasta la Corte Suprema, para que analizara las acciones judiciales que corresponden“, mencionó.

“Ya tomamos dos decisiones respecto a los recursos que proceden ante esta decisión que no compartimos, que son un recurso de amparo por la liberación de Ortega y un recurso de reposición contra la resolución que concede el beneficio”, explicó.

Mientras que la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, aseguró que “hemos puesto además a disposición nuestros equipos jurídicos de tal manera de revertir a la brevedad esta situación”.

“A propósito de la legítima preocupación de la ciudadanía respecto de la seguridad de Nabila, es que hemos solicitado a Carabineros de Chile y al Ministerio de Seguridad un reforzamiento de su protección”, precisó Orellana.

Junto con ello, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, expresó que "es preocupante. La ministra Orellana ya se refirió al punto, para el Ejecutivo es complejo además porque en algún sentido el otorgamiento de este beneficio está en contra del propósito perseguido por la reforma que realizó el Congreso durante el año 2023-2024 al otorgamiento de la libertad condicional, especialmente en este tipo de casos en concreto".

“Es obligatorio escuchar a la víctima”

La ministra Orellana también comentó que la libertad condicional otorgada a Ortega es porque “se rebajó la calidad jurídica del delito desde un femicidio frustrado hacia lesiones graves, gravísimas”.

“¿Qué quiere decir eso? Que para el caso particular del señor Ortega se amplió la gama de posibilidades respecto a la libertad condicional a propósito de que es un delito menos grave. Entonces, esta modificación en su momento permitió una pena más baja, lo que a su vez abrió entonces la posibilidad a beneficios penitenciarios", explicó la ministra.

“Se debe oír a la víctima antes de tomar una decisión de este tipo y Nabila no fue oída”, argumentó Orellana.

Por su parte, la directora nacional del SernamEG señaló que “la perspectiva de género no puede ser ignorada en las decisiones que afectan negativamente a mujeres que han sido víctimas o sobrevivientes de violencia de género y que afectan directamente a su seguridad y a su bienestar psicoemocional".

En esa línea, Cordero también indicó que “un caso en que además es obligatorio escuchar a la víctima. No sólo ha existido oposición sino que, como usted señala, los informes de gendarmería son negativos".

“El efecto de esa reforma es que se han reducido significativamente el otorgamiento de libertades condicionales y por eso al Ejecutivo y en particular el trabajo que está desarrollando la ministra Orellana, nosotros consideramos no sólo que es atendible sino que la situación del otorgamiento del beneficio es completamente excepcional y en consecuencia admite que se interpongan los recursos respectivos”, añadió el secretario de Estado.

