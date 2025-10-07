SUSCRÍBETE
Nacional

Corte de Coyhaique concede libertad condicional para Mauricio Ortega, condenado por atacar a Nabila Rifo

La expareja de la mujer había sido condenado a 18 años de cárcel por la brutal agresión que la dejó ciega en 2016. Tras el beneficio, dejará la cárcel de Puerto Aysén donde estaba cumpliendo su pena por los delitos de lesiones graves gravísimas y violación de morada.

Por 
José Carvajal Vega
 
María Catalina Batarce

Este martes sesionó la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, donde se revisó las postulaciones de 35 internos que cumplían condena en cárceles de dicha jurisdicción al mencionado beneficio.

En ese listado se encontraba Mauricio Ortega, quien fue condenado a 18 años de cárcel por el brutal ataque en contra de su expareja, Nabila Rifo, registrado el 14 de mayo del 2016 y producto del cual la mujer resultó mutilada y quedó ciega.

Tras la revisión de los antecedentes, la instancia resolvió otorgar a Ortega el beneficio de la libertad condicional.

Este había sido condenado por los delitos de lesiones graves gravísimas y violación de morada el 11 de julio del 2017, y permaneció privado de libertad poco más de nueve años, la mitad de la pena a la que había sido sentenciado.

Tras comunicarse la resolución, el condenado -que se encontraba recluido en la Cárcel de Puerto Aysén- quedó en libertad, al igual que otros 23 internos que postularon junto a él.

“Se ha resuelto conceder el beneficio de libertad condicional a los internos que se indican, de las unidades penales que se señalan, con cédulas de identidad que se mencionan, para su control reglamentario en las localidades que se expresan”, se lee en el segundo párrafo de la resolución firmada por la ministra Natalia Recoret y que antecede al listado de los 24 sujetos.

Anteriormente, de acuerdo con antecedentes contenidos en el expediente judicial de Ortega que revisó este medio, el mismo tribunal de alzada le había rechazo el beneficio. Esto, en abril de este año.

