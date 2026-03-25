GORE de Santiago lanza fondo por más de $14 mil millones para organizaciones sociales de la Región Metropolitana

El gobernador, Claudio Orrego, junto al Consejo Regional Metropolitano, dio inicio este miércoles al proceso de postulaciones del Fondo Comunidad Activa 2026.

Para este año el fondo contempla una inversión total de $14.165.100.000, destinada a impulsar iniciativas en seguridad, cultura, deporte, inclusión y medio ambiente, que tengan por objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región Metropolitana.

Las postulaciones consideran cinco líneas de financiamiento: seguridad, cultura, deporte, medioambiente e inclusión.

“Si quieres hacer algo por tu comunidad en temas medioambientales, deportivos, culturales, sociales o también de seguridad, revisa las bases y postula. Estamos seguros de que uno de estos proyectos, que pueden llegar hasta 10 millones de pesos, puede cambiarles la vida a los habitantes de la región. El llamado es a comprometerse, a proponer y a participar”, manifestó el gobernador Orrego en la ceremonia de lanzamiento.

Por su parte, la consejera regional, Valeria Ponti, indicó para Gobierno de Santiago, desde 2022 están interesados de manera prioritaria en “avanzar en tres líneas: primero, fortalecer los fondos a nivel comunal; segundo, consolidar los fondos regionales; y tercero, externalizar la evaluación de estos concursos para garantizar a la ciudadanía procesos transparentes”.

“Además, buscamos que las iniciativas respondan a las reales necesidades de cada territorio”, explicó.

Quién puede postular y cómo hacerlo

Las bases administrativas establecen que podrán participar instituciones privadas sin fines de lucro, como juntas de vecinos, clubes deportivos o centros culturales, con personalidad jurídica vigente de al menos dos años.

Los proyectos de alcance comunal pueden optar a financiamiento de entre $1.000.000 y $10.000.000 (con una excepción de hasta $15 millones para proyectos de Seguridad.

Los proyectos de alcance regional, en cuanto correspondan a iniciativas que involucren a dos o más comunas de la Región Metropolitana, pueden postular a montos que van desde los $10.000.001 hasta los $75.000.000.

El proceso de postulaciones se realizará a través de la página web www.gobiernosantiago.cl hasta el jueves 7 de mayo de 2026 a las 23:59 horas.

Para apoyar a cada organización en el proceso de postulaciones, el Gobierno de Santiago realizará talleres de capacitación virtuales y presenciales en las distintas comunas de la región.