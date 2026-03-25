SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    GORE de Santiago lanza fondo por más de $14 mil millones para organizaciones sociales de la Región Metropolitana

    Las postulaciones consideran cinco líneas de financiamiento: seguridad, cultura, deporte, medioambiente e inclusión.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El gobernador, Claudio Orrego, junto al Consejo Regional Metropolitano, dio inicio este miércoles al proceso de postulaciones del Fondo Comunidad Activa 2026.

    Para este año el fondo contempla una inversión total de $14.165.100.000, destinada a impulsar iniciativas en seguridad, cultura, deporte, inclusión y medio ambiente, que tengan por objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región Metropolitana.

    Las postulaciones consideran cinco líneas de financiamiento: seguridad, cultura, deporte, medioambiente e inclusión.

    “Si quieres hacer algo por tu comunidad en temas medioambientales, deportivos, culturales, sociales o también de seguridad, revisa las bases y postula. Estamos seguros de que uno de estos proyectos, que pueden llegar hasta 10 millones de pesos, puede cambiarles la vida a los habitantes de la región. El llamado es a comprometerse, a proponer y a participar”, manifestó el gobernador Orrego en la ceremonia de lanzamiento.

    Por su parte, la consejera regional, Valeria Ponti, indicó para Gobierno de Santiago, desde 2022 están interesados de manera prioritaria en “avanzar en tres líneas: primero, fortalecer los fondos a nivel comunal; segundo, consolidar los fondos regionales; y tercero, externalizar la evaluación de estos concursos para garantizar a la ciudadanía procesos transparentes”.

    “Además, buscamos que las iniciativas respondan a las reales necesidades de cada territorio”, explicó.

    Quién puede postular y cómo hacerlo

    Las bases administrativas establecen que podrán participar instituciones privadas sin fines de lucro, como juntas de vecinos, clubes deportivos o centros culturales, con personalidad jurídica vigente de al menos dos años.

    Los proyectos de alcance comunal pueden optar a financiamiento de entre $1.000.000 y $10.000.000 (con una excepción de hasta $15 millones para proyectos de Seguridad.

    Los proyectos de alcance regional, en cuanto correspondan a iniciativas que involucren a dos o más comunas de la Región Metropolitana, pueden postular a montos que van desde los $10.000.001 hasta los $75.000.000.

    El proceso de postulaciones se realizará a través de la página web www.gobiernosantiago.cl hasta el jueves 7 de mayo de 2026 a las 23:59 horas.

    Para apoyar a cada organización en el proceso de postulaciones, el Gobierno de Santiago realizará talleres de capacitación virtuales y presenciales en las distintas comunas de la región.

    Más sobre:GORERMClaudio Orrego

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La tolerancia cero de la Suprema por trabajadores que viajaron al extranjero con licencia médica llega a la Cuarta Sala

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro

    Armada realizó fiscalización por mar y aire a flotas pesqueras entre Valparaíso y Rapa Nui

    Kast en medio de tensión por alza de combustibles: “Las medidas son difíciles, pero siempre vamos a hablar con la verdad”

    La película más odiada de Leonardo DiCaprio: “A la gente no le gustó”

    Lo más leído

    1.
    Desde Javier Macaya a los hermanos Barchiesi: la “pipa de la paz” de Iván Poduje para allanar su arribo al Congreso

    Desde Javier Macaya a los hermanos Barchiesi: la “pipa de la paz” de Iván Poduje para allanar su arribo al Congreso

    2.
    Casos de influenza aviar se siguen extendiendo por el país: SAG confirma nuevos hallazgos en aves de Magallanes y del Maule

    Casos de influenza aviar se siguen extendiendo por el país: SAG confirma nuevos hallazgos en aves de Magallanes y del Maule

    3.
    Rabat prepara fuerte cambio en reforma judicial: busca eliminar consejo de nombramientos e incorporar sorteo para supremos

    Rabat prepara fuerte cambio en reforma judicial: busca eliminar consejo de nombramientos e incorporar sorteo para supremos

    4.
    GORE de La Araucanía inicia sumario al detectar irregularidades en transferencias por $9 mil millones durante 2022

    GORE de La Araucanía inicia sumario al detectar irregularidades en transferencias por $9 mil millones durante 2022

    5.
    Director de Migraciones sostuvo reunión con embajada de Estados Unidos y apunta a apoyo para destrabar expulsiones a Venezuela

    Director de Migraciones sostuvo reunión con embajada de Estados Unidos y apunta a apoyo para destrabar expulsiones a Venezuela

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Quedan pocos días para la nueva edición del Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Quedan pocos días para la nueva edición del Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Estas son las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este miércoles: revisa los sectores y horarios

    Estas son las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este miércoles: revisa los sectores y horarios

    La tolerancia cero de la Suprema por trabajadores que viajaron al extranjero con licencia médica llega a la Cuarta Sala
    Chile

    La tolerancia cero de la Suprema por trabajadores que viajaron al extranjero con licencia médica llega a la Cuarta Sala

    Armada realizó fiscalización por mar y aire a flotas pesqueras entre Valparaíso y Rapa Nui

    Kast en medio de tensión por alza de combustibles: “Las medidas son difíciles, pero siempre vamos a hablar con la verdad”

    Jorge Hermann: “El Mepco tiene que perfeccionarse (…) tiene bastante flexibilidad para manipularlo”
    Negocios

    Jorge Hermann: “El Mepco tiene que perfeccionarse (…) tiene bastante flexibilidad para manipularlo”

    Andina-Los Bronces: La FNE y organismos extranjeros aprueban el plan minero conjunto de Codelco y Anglo American

    El cortoplacismo y la educación

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo
    Tendencias

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    Constructora Independencia: el lío por los naming rights de la Copa de La Liga que sacude a la ANFP y a Jorge Yunge
    El Deportivo

    Constructora Independencia: el lío por los naming rights de la Copa de La Liga que sacude a la ANFP y a Jorge Yunge

    La reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas es ley: Cámara aprueba ampliamente los cambios en histórica votación

    Chileno campeón sudamericano en karting prepara su debut en la Fórmula 4 CEZ

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    La película más odiada de Leonardo DiCaprio: “A la gente no le gustó”
    Cultura y entretención

    La película más odiada de Leonardo DiCaprio: “A la gente no le gustó”

    Guía: quién es quién en la serie de Harry Potter que llegará a HBO

    Marco Antonio de la Parra se viste de Shakespeare para el Día del Teatro

    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro
    Mundo

    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro

    “Es ideal para dirigirla”: Las razones de Sheinbaum para mantener apoyo a Bachelet para la ONU

    ¿Meloni pierde la estabilidad de su gobierno?: Primera ministra italiana corta cabezas tras derrota de su reforma judicial

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme