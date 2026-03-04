Gran incendio en la Zona Franca de Iquique: múltiples galpones se habrían visto afectados

UN gran incendio se registró durante la madrugada de este miércoles 4 de marzo, en la Zona Franca de Iquique (Zofri).

De acuerdo a información preliminar, el siniestro estaría afectando a múltiples galpones del conocido centro comercial.

Según detalló el mayor Bryan Ianiszewski de la 1ra Comisaría de Carabineros de Iquique, en declaraciones recogidas por T13, “aproximadamente a las cuatro de la madrugada del día de hoy, se activan las alarmas en el sector de Zofri, particularmente en calle Mapocho con Pratt por la ocurrencia de un incendio que afecta al momento a cinco galpones de tiendas de repuestos automotrices, neumáticos, motores y accesorios varios”.

El siniestro ya se encontraría controlado y por el momento no se registran personas lesionadas.

En el lugar trabaja personal de Bomberos, Carabineros y de la empresa CGE.