Habilitan conexión bajo nivel hacia Valparaíso entre Autopista Vespucio Norte y Ruta 68

En el marco de la modernización de la conexión entre Autopista Vespucio Norte (AVN) y Ruta 68, pasadas las 7.00 horas de este jueves, se habilitó un nuevo paso bajo nivel que permite conectar, de manera directa, tránsitos desde el sur con destino a la costa de Viña del Mar-Valparaíso.

Se trata de la habilitación del eje dirección a la costa “Salida 20-A de Vespucio Norte”, que forma parte del nuevo enlace tipo “molino” que se construye en la intersección de ambas carreteras.

Con esta apertura se mejora el flujo hacia Viña del Mar-Valparaíso, que había sido interrumpido en 2024 por las obras en ejecución, eliminando la necesidad de utilizar el desvío por el Retorno Serrano.

“La puesta en marcha de este nuevo paso bajo nivel es una muy buena noticia para la movilidad de Pudahuel y de las comunas del poniente de la capital, ya que mejorará significativamente los tiempos de desplazamiento de miles de usuarios”, explicó Álvaro Hinojosa, gerente general de Autopista Vespucio Norte.

Cierre temporal de ramal de calzada norte de Ruta 68

En el marco de las labores que se siguen desarrollando en el enlace, para los próximos días se espera el cierre temporal del ramal de la calzada norte de Ruta 68, que conecta con Vespucio Norte en dirección a Las Condes-Aeropuerto.

La intervención permite materializar las conexiones definitivas que completarán el nuevo enlace tipo “molino”.

El ramal permanecerá cerrado hasta fines de septiembre.

Durante el período de cierre, los vehículos que viajen desde el oriente por Ruta 68 y deseen dirigirse al norte del enlace, deberán utilizar la salida hacia avenida San Pablo en dirección a Las Condes-Aeropuerto, para luego incorporarse a Autopista Vespucio Norte o continuar por calle local.

En tanto, en aproximadamente dos semanas, se espera la habilitación de nuevas conexiones dentro del proyecto del enlace.