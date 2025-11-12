Hay más de 100 mil cédulas de identidad de personas habilitadas para votar sin retirar

Desde el Registro Civil dieron a conocer durante la mañana de este miércoles que hay más de 100 mil cédulas de identidad de personas habilitadas para votar que no han sido retiradas.

Ante esto, desde el organismo anunciaron una extensión en sus horarios de atención para el día jueves y viernes de esta semana, donde sus oficinas estarán abiertas hasta las 16:00 horas, con el fin de que las personas puedan retirar sus documentos.

El director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Omar Morales, detalló que " efectivamente tenemos hoy día disponible 114.058 cédulas de identidad de mayores de 18 años que están habilitados para votar que no han ido a retirar estas cédulas de identidad a lo largo del país".

Las autoridades además recordaron que no es posible votar con el comprobante de cédula en trámite, siendo los únicos documentos habilitados la cédula de identidad y el pasaporte.

Según señaló el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, “son dos los documentos con los que las personas pueden ir a ejercer su derecho al sufragio, la cédula de identidad vigente o con vigencia hasta el 16 de noviembre del año 2024 y el pasaporte. Ambos documentos son los que permiten que la persona pueda ir el día domingo a votar”.

“No hay otro documento válido, usted no puede ir a emitir el sufragio con un comprobante en trámite de la cédula de identidad, tampoco puede emitir el sufragio con la licencia a conducir o con una fotocopia o con una imagen digital de la cédula de identidad”, añadió.